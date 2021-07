Data Privacy. Mercoledì 14 luglio il terzo webinar gratuito di Mediatech

Il tema della Compliance GDPR

I risultati dei primi due Webinar in termini di partecipazione e feedback ci hanno mostrato quanto il tema della Compliance GDPR sia sentito in maniera trasversale in molti settori: non solo da parte di IT Director, DPO o dei responsabili della compliance, ma anche in modo particolare dai titolari d’azienda e dai membri dei Consigli di Amministrazione, che desiderano essere sempre più informati sul tema.

Il ciclo di appuntamenti gratuito non ha un taglio legale, bensì si pone l’obiettivo di dare suggerimenti concreti e basati su anni di esperienza sul campo su come affrontare il tema della Compliance GDPR in azienda in maniera pragmatica ed efficiente.



DATA PRIVACY – I temi del terzo incontro

Mercoledi 14 luglio alle ore 12 si conclude il ciclo di Webinar formativi in tema di Data Privacy (GDPR – General Data Protection Regulation) tenuti da Jacopo Tenconi, GDPR Specialist presso Primeur.

Come il “terzo tempo” nel rugby dove si incontrano i giocatori delle due squadre per commentarne azioni e risultato così questo “terzo webinar” raccoglierà i tanti spunti delle sessioni precedenti e li concretizzerà in due aspetti propri della compliance GDPR:

– la gestione dei diritti degli interessati

– il data masking/pseudonimizzazione

Per prenotare la partecipazione è necessario compilare il form utilizzando il link qui sottohttps://dataprivacy.mnt.it/webinar-registration1622204211468



Il webinar, della durata di circa 45 minuti, sarà gratuito. Il webinar è rivolto principalmente a DPO, responsabili della Compliance aziendale, CISO, CCO, membri dei Consigli di Amministrazione, titolari d’azienda, IT Director e tutte le figure che in azienda hanno la responsabilità del trattamento dei dati e della loro corretta protezione sia in aziende B2C che B2B.



Il Gruppo Relatech



Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia, presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese, Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT.

Relatech investe costantemente in Open Innovation con un’ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cyber Security, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.