Cristian Raggi e Michele Biolghini AL PREMIO “Arte, Scienza e Coscienza”

Doppio riconoscimento internazionale per Raggi Lampadari e Piazza Lombardia protagoniste a Genova a Palazzo Tursi durante la consegna del Premio Internazionale “Arte, Scienza e Coscienza” alla presenza del sindaco della città ligure.



Cristian Raggi e Michele Biolghini segnano la kermesse

L’ex Sindaco di New York, Rudolph Giuliani, Renzo Piano, Al Bano Carrisi, sono solo alcuni dei protagonisti del prestigiosissimo contest “Arte, Scienza e Coscienza“ quest’anno arrivato in Italia a Palazzo Tursi (Genova) .

Questa volta con la straordinaria “ambasciatrice“ Iuliana Ierugan, la Lombardia si ritaglia uno spazio sotto i riflettori con il lavoro e le iniziative di Cristian Raggi: la sua opera, una lampada che simula un quadro, con dettagli in oro 24 kt realizzata in collaborazione con i vetrai muranesi, è stata selezionata come dono a simboleggiare la vicinanza tra Italia e Kazakhstan. altro protagonista dell’evento. Il premio è stato consegnato ad un Al Bano Carrisi raggiante che non ha mancato di dedicare un lungo e sentito ringraziamento al giovane imprenditore, titolare della Raggi Lampadari Creations che da giugno apre un nuovissimo show-room in Franciacorta rilevando la “piazza“ del padre .

L’atro risultato ottenuto, dallo stesso Raggi ma in questo caso insieme all’amico Michele Biolghini, è stato il forte riconoscimento istituzionale ricevuto da Piazza Lombardia, una realtà in forte espansione che rappresenta oltre 100 aziende lombarde, molte valtrumpline e che in pochi mesi ha coinvolto decine di migliaia di persone, magazines e rubriche in trasmissioni televisive.

Piazza Lombardia, di cui i due giovani imprenditori sono fondatori e direttori, è stata scelta per premiare il Governatore ligure Giovanni Toti e l’ambasciata del Kazakhstan tramite il Console Stefano Franciolini.

Insomma una kermesse da cui la Valtrompia esce vincente a pieno titolo, anche grazie ai nostri giovani che si sono distinti nel campo del design.