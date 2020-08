Cosa fa sembrare vere le fake news? Anzitutto la continua ripetizione

Laura Hazard Owen @laurahazardowen ha pubblicato negli USA i dati di una curiosa indagine condotta per il suo giornale “National Enquirer”, settimanale fondato nel 1926 a New York e molto noto per i suoi articoli di gossip.

Più spesso i partecipanti all’indagine avevano letto o sentito una notizia ancorché fasulla, più era probabile che ne attribuissero la fonte a riviste affidabili come Consumer Reports (una fonte ad alta credibilità), invece che al National Enquirer che le aveva diffuse apposta per verificarne la portata.

“È difficile tenere il passo con il flusso crescente di rapporti e dati su notizie false, disinformazione, contenuti di parte, ecc.” conclude la giornalista.

Appena uscito: The Psychology of Fake News: Accepting, Sharing, and Correcting Disinformation, una nuova raccolta di articoli di ricerca a cura di Rainer Greifeneder, Mariela Jaffe, Eryn Newman e Norbert Schwarz. Il libro, pubblicato da Routledge, è disponibile per il download gratuito o per la lettura online e include molte ricerche sul perché e come le persone credono alle informazioni false.

La psicologia delle fake news

In molti dei capitoli, i ricercatori esaminano “ciò che fa sembrare vero un messaggio, anche prima di aver considerato il suo contenuto in ogni dettaglio” e considerano le implicazioni di ciò per la disinformazione. Ecco alcune cose che fanno credere alle persone che qualcosa sia vero:

Ripetizione

L’influenza della ripetizione è più pronunciata per le affermazioni di cui le persone si sentono incerte, ma si osserva anche quando sono disponibili maggiori informazioni diagnostiche sulle affermazioni (Fazio, Rand, & Pennycook, 2019; Unkelbach & Greifeneder, 2018). Peggio ancora, la ripetizione aumenta persino l’accordo tra le persone che in realtà sanno che l’affermazione è falsa, se solo ci pensassero (Fazio, Brashier, Payne e Marsh, 2015). Ad esempio, ripetere l’affermazione “L’Oceano Atlantico è il più grande oceano della Terra” ha aumentato la sua accettazione anche tra le persone che sapevano che il Pacifico è più grande. Quando l’affermazione ripetuta sembrava familiare, annuivano senza controllarla con le loro conoscenze. Anche avvertire le persone che alcune delle affermazioni che verranno mostrate sono false non elimina l’effetto, sebbene ne attenui le dimensioni. Ancora più importante, gli avvertimenti attenuano l’influenza della ripetizione solo quando precedono l’esposizione alle affermazioni: avvertire le persone dopo aver visto le affermazioni non ha alcuna influenza distinguibile (Jalbert, Newman e Schwarz, 2019).

Pronunciabilità

Il solo fatto di avere un nome facile da pronunciare è sufficiente per dotare la persona di maggiore credibilità e affidabilità. Ad esempio, i consumatori si fidano di più di un venditore online quando il nome utente eBay del venditore è facile da pronunciare: sono più propensi a credere che il prodotto sarà all’altezza delle promesse del venditore e che il venditore rispetterà la politica di restituzione pubblicizzata (Silva, Chrobot, Newman, Schwarz e Topolinski, 2017). Allo stesso modo, è più probabile che la stessa affermazione sia accettata come vera quando il nome della sua fonte è facile da pronunciare (Newman et al., 2014).

Familiarità

Anche esporre le persone solo a informazioni vere può rendere più probabile che accettino una versione falsa di tali informazioni con il passare del tempo. Garcia-Marques, Silva, Reber e Unkelbach (2015) hanno presentato ai partecipanti dichiarazioni ambigue (ad esempio, “i coccodrilli dormono con gli occhi chiusi”) e in seguito hanno chiesto loro di valutare la verità di affermazioni che erano identiche a quelle viste in precedenza o che li contraddiceva direttamente (ad esempio, “i coccodrilli dormono con gli occhi aperti”). Quando i partecipanti hanno emesso questi giudizi immediatamente, hanno valutato affermazioni identiche ripetute come più vere e affermazioni contraddittorie come meno vere rispetto a dichiarazioni nuove, che non avevano visto prima. Una settimana dopo, tuttavia, affermazioni identiche e contraddittorie sembravano più vere di affermazioni nuove. In parole povere, fintanto che il ritardo è abbastanza breve, le persone possono ricordare le informazioni esatte che hanno appena visto e rifiutare il contrario. Con il passare del tempo, tuttavia, i dettagli si perdono e le informazioni contraddittorie sembrano più familiari delle informazioni di cui non si è mai sentito parlare: sì, c’era qualcosa nei coccodrilli e nei loro occhi, quindi probabilmente è quello che era.

Col passare del tempo, le persone possono persino dedurre la credibilità della fonte iniziale dalla fiducia con cui mantengono la convinzione. Ad esempio, Fragale e Heath (2004) hanno esposto i partecipanti due o cinque volte ad affermazioni come “È stato dimostrato che la cera usata per rivestire le tazze di Cup-o-Noodles provoca il cancro nei ratti”. Successivamente, i partecipanti hanno appreso che alcune dichiarazioni erano state prese dal National Enquirer (una fonte a bassa credibilità) e altre da Consumer Reports (una fonte ad alta credibilità) e dovevano assegnare le dichiarazioni alle loro probabili fonti. Più spesso i partecipanti avevano ascoltato una dichiarazione, più era probabile che la attribuissero a Consumer Reports piuttosto che al National Enquirer. In breve, l’esposizione frequente non solo aumenta l’apparente verità di un’affermazione, ma aumenta anche la convinzione che l’affermazione provenga da una fonte affidabile. Allo stesso modo, gli sforzi ben intenzionati dei Centers for Disease Control e del Los Angeles Times per sfatare una voce sulle “banane carnivore” si sono trasformati nella convinzione che il Los Angeles Times avesse avvertito le persone di non mangiare quelle banane pericolose, rafforzando così la diceria (Emery, 2000). Tali errori nell’attribuzione della fonte aumentano la probabilità che le persone trasmettano le informazioni ad altri, che sono più propensi ad accettarle (e diffonderle), data la loro presunta fonte credibile (Rosnow & Fine, 1976).

Spesso basta una foto

Gli intervistati sono stati invitati a partecipare a un test a quiz in cui hanno visto una serie di affermazioni di cultura generale apparire sullo schermo di un computer (Newman et al., 2012). La manipolazione chiave in questo esperimento era che la metà delle affermazioni appariva con una foto non significativa correlata (cioè, la foto non forniva evidenze per valutare la notizia come vera o falsa), proprio come avviene sui siti o sui social media, e metà delle affermazioni appariva senza una foto. Ad esempio, i partecipanti a questo studio a quiz hanno visto affermazioni come “Le giraffe sono gli unici mammiferi che non possono saltare” presentate con una foto, come un primo piano del muso di una giraffa o senza una foto. Nonostante il fatto che le foto non fornissero alcuna prova del fatto che le affermazioni fossero accurate o meno – il primo piano della giraffa non dice nulla sul fatto che le giraffe possano saltare – la presenza di una foto ha spinto le persone a dire che le affermazioni associate erano vere. Le foto hanno prodotto veridicità, un pregiudizio per credere alle affermazioni con l’aggiunta di informazioni non probatorie. In un’altra serie di esperimenti, pubblicati nello stesso articolo, Newman e colleghi hanno replicato concettualmente la scoperta. In questi esperimenti, ai partecipanti è stato chiesto di giocare a un diverso gioco a quiz: “Dead or Alive” (un gioco che un coautore ricordava da una vecchia programmazione radiofonica). Il compito principale era giudicare se l’affermazione “Questa persona è viva” fosse vera o falsa per ogni nome di celebrità che appariva sullo schermo. La metà delle volte, quei nomi di celebrità apparivano con una foto non probatoria – una foto che raffigurava la celebrità impegnata nella loro professione ma non forniva alcuna prova sulla verità dell’affermazione “Questa persona è viva”. Ad esempio, i soggetti potrebbero aver visto il nome “Nick Cave” con una foto di Nick Cave sul palco con un microfono in mano e cantare davanti alla folla […] Niente nella foto ha fornito indizi sul fatto che Nick Cave fosse effettivamente vivo o no. Per molti versi, le foto erano semplicemente foto d’archivio delle celebrità. I risultati di questo esperimento erano chiari: le persone erano più propense ad accettare l’affermazione “Questa persona è viva” come vera quando il nome della celebrità appariva con una foto, rispetto a quando non era presente alcuna foto. Forse più sorprendentemente, lo stesso modello di risultati è stato trovato quando a un altro gruppo di soggetti sono stati mostrati gli stessi nomi di celebrità, con le stesse foto di celebrità, ma ha valutato l’affermazione opposta: “Questa persona è morta”. In altre parole, le stesse foto hanno spinto le persone a credere non solo che le celebrità fossero “vive”, ma anche che le stesse persone fossero “morte”.

In una serie di esperimenti, Cardwell, Lindsay, Förster e Garry (2017) hanno chiesto alle persone di valutare quanto sapevano di vari processi complessi (ad esempio, come si formano gli arcobaleni). La metà delle volte, le persone hanno anche visto una foto non probatoria con la dichiarazione del processo (ad esempio, vedere una foto di un quadrante con l’indicazione “Come funzionano gli orologi”). Sebbene il quadrante dell’orologio non fornisca informazioni rilevanti sulla meccanica di un orologio, quando le persone hanno visto una foto con un indizio dell’argomento, hanno affermato di saperne di più sull’argomento in questione. Quando Cardwell e altri hanno esaminato la conoscenza effettiva di questi aspetti, coloro che hanno visto le foto hanno avuto spiegazioni che erano però simili per competenza a coloro che non hanno visto una foto. Nel contesto di notizie false e disinformazione, tali risultati sono particolarmente preoccupanti e suggeriscono che le foto d’archivio nei media potrebbero non solo influenzare le valutazioni della verità delle persone, ma anche portare a una sensazione gonfiata di conoscenza o memoria di un’affermazione di cui hanno sentito parlare.