Educazione al Digitale

Dopo il successo delle prime due edizioni torna, in una veste tutta nuova, il corso gratuito di EDUCAZIONE AL DIGITALE, organizzato dal Comune di Milano in partnership con Fastweb nell’ambito delle iniziative del Patto per il Lavoro. Il corso, tenuto da specialisti e professionisti del settore, permetterà ai partecipanti di acquisire competenze relative agli strumenti, agli applicativi e alle principali funzioni del pacchetto Office. Un’occasione formativa per consolidare o acquisire nuove competenze.

Il progetto, rivolto a tutti i milanesi che vogliano superare le proprie difficoltà nell’utilizzo della rete e dei dispositivi elettronici (PC, tablet e cellulari), è fra le iniziative avviate da Palazzo Marino per contrastare il digital divide, insieme a partner istituzionali e privati e in parallelo allo sviluppo dei servizi comunali accessibili online. Anche per questo i corsi si sono concentrati innanzitutto sull’uso consapevole e sicuro di internet, della posta elettronica e di SPID.

“La nostra grande sfida e responsabilità – spiega Layla Pavone – è accelerare sulle opportunità offerte dal digitale senza lasciare indietro nessuno. Parlare di sostenibilità dell’innovazione tecnologica comporta mettere tutti i cittadini e le cittadine nelle condizioni di accedere ai servizi che stanno migrando dagli sportelli fisici alle piattaforme, significa fornire a tutti e tutte, a prescindere dalla loro età o dal loro livello d’istruzione, gli strumenti per fronteggiare l’impatto crescente che la tecnologia sta avendo sulle nostre vite. Il divario digitale che esclude chi non è in grado di utilizzare le nuove tecnologie è una nuova fragilità, che siamo chiamati a contrastare invogliando la partecipazione di tutti e responsabilizzando le persone, anche rispetto ai rischi a cui sono esposti sulla rete. In questo compito è fondamentale la collaborazione pubblico-privato”.

La grande partecipazione ai corsi realizzati con la preziosa collaborazione del Comune di Milano indica non solo che c’è ancora moltissimo da fare nell’ambito dell’alfabetizzazione digitale ma anche che è forte il desiderio di acquisire nuove conoscenze da parte dei cittadini perché sta crescendo sempre di più la consapevolezza che il futuro passa e passerà sempre di più dal digitale”.

Info e Iscrizioni

Durata: 8 incontri di 1h a partire dal 25 settembre fino al 19 ottobre 2023

Frequenza: in presenza, tutti i lunedì e i giovedì dalle 16:30 alle 17:30

Dove: Centro di Formazione Fleming in via Fleming,15 20147 Milano (Zona 7)



Il corso è gratuito fino a esaurimento posti che saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande.

Clicca QUI per iscriverti al corso

Programma del corso

Word Office:

• Tutte le funzionalità di Word

• Gestione dei documenti nel PC e nel cloud

• Formattazione e gestione del testo e delle pagine

• Formule e funzionalità rapide

• Tabulazioni, tabelle, immagini, forme, diagrammi e grafici

• Sommario automatico, note, riferimenti, bibliografia e indice

• Ortografia, sinonimi e traduzione automatica

• Confronto o combinazione di versioni diverse di un documento

• Condivisione e modifica documenti con altri utenti

PowerPoint:

• La diapositiva: caratteristiche generali, impostazione e formattazione

• Tipi di presentazioni: modelli presenti nel programma o scaricabili da interne

• Layout delle diapositive e applicazione

• SmartArt e grafici

• Sommari testuali e collegamenti ipertestuali

• La personalizzazione

Excel:

• Interfaccia di Excel

• Utilizzo delle principali formule e funzioni

• I formati numerici e i tipi di dato

• Eseguire i calcoli e gestire i dati

• Tabelle Creazione, modifica e stampa dei grafici

• Funzioni avanzate

Per ulteriori informazioni: plo.fleming@comune.milano.it