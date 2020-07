Continuous Intelligence: RADICALBIT approda su CrowdFundMe

INDICE DEGLI ARGOMENTI PRINCIPALI DELL'ARTICOLO Radicalbit Alte potenzialità

— di Letizia Dehò — L’intelligenza artificiale applicata all’analisi dei Big Data in tempo reale, ovvero la Continuous Intelligence, approda su CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, con l’ambiziosa campagna di Equity Crowdfunding, dall’obiettivo di 600mila euro, dell’italiana Radicalbit, definita dal colosso mondiale della consulenza strategica Gartner come una delle realtà europee a più alto potenziale di innovazione nell’Event Stream Processing.

Radicalbit – che fa parte del gruppo DATABIZ, specializzato nella progettazione e sviluppo di soluzioni IT enterprise innovative e che oggi conta un volume d’affari sopra gli 11 milioni di euro – è composta da una squadra di ingegneri, data scientist, esperti in marketing e imprenditori con alte competenze tecnologiche.

Nel corso degli anni ha ideato, sviluppato e commercializzato prodotti d’avanguardia per l’analisi dei dati riconosciuti a livello mondiale.

Si tratta di una startup innovativa che, oltre ad aver creato una soluzione per raccolta e analisi di milioni di dati (RNA, Radicalbit Natural Analytics), sta sviluppando una piattaforma di Continuous Intelligence: un nuovo processo analitico, in grado di fortificare e rilanciare ogni forma di business, che si serve di analisi in tempo reale su cui applicare modelli di machine learning, o algoritmi di intelligenza artificiale, per estrarre, a ogni evento, dati e statistiche sempre aggiornati e accurati.

Radicalbit annovera tra i suoi clienti gruppi assicurativi nazionali ed europei, prestigiosi brand del fashion e imprese specializzate in servizi anticontraffazione, per le quali semplifica e velocizza gestione, analisi e valorizzazione dei dati.

Durante il lockdown, inoltre, l’azienda ha verticalizzato i suoi prodotti in risposta alle esigenze dei clienti. Ne è un esempio GoLive, soluzione end-to-end capace di combinare il Live Stream Shopping – una funzionalità per lo shopping online che consente di vendere prodotti durante un live stream – con real-time analytics e intelligenza artificiale. Tale piattaforma è già stata scelta dal marchio della moda Motivi (gruppo Miroglio).

Il mercato in cui si muove Radicalbit presenta alte potenzialità, con una stima di crescita, secondo International Data Corporation (società mondiale per ricerche di mercato su servizi di innovazione digitale e ITC), dai 189 miliardi del 2019 (+ 12% sul 2018) ai 274 nel 2022.

La campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, che terminerà entro la fine di agosto, mira, innanzitutto, a velocizzare il piano di sviluppo tecnologico di Continuous Intelligence, ad acquisire clienti in maniera rapida e mirata e ad accelerare l’internazionalizzazione del prodotto.

Altri due obiettivi importanti saranno il consolidamento del team tecnico e commerciale e il deposito di nuovi brevetti relativi alla piattaforma RNA e ai Conversational Analytics, che saranno un ulteriore valore distintivo rispetto ai competitor.

Per saperne di più sulla campagna di equity crowdfunding di Radicalbit: https://www.crowdfundme.it/projects/radicalbit/