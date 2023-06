ConTech: BIMon entra in IBIMI buildingSMART

BIMon, azienda leader nel settore delle soluzioni di digitalizzazione nell’ambito Contech e Proptech, annuncia con entusiasmo il suo ingresso in IBIMI buildingSMART Italia, l’organizzazione globale che guida la trasformazione digitale nel settore delle costruzioni.

L’adesione di BIMon a IBIMI buildingSMART Italia rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita dell’azienda, che in pochi anni si è affermata come protagonista nel campo delle soluzioni BIM e Digital Twin. Grazie al suo ingresso, BIMon potrà beneficiare delle opportunità offerte dal network dei massimi esperti di digitalizzazione in Italia, contribuendo con il proprio know-how all’innovazione e all’avanzamento dei metodi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli asset costruiti.

“L’ingresso in IBIMI buildingSMART Italia ci apre nuovi orizzonti di sperimentazione e sviluppo”, afferma Riccardo Pagani, CEO di BIMon. “Siamo entusiasti di far parte di questo network di eccellenza, in cui condivideremo la nostra esperienza e lavoreremo insieme ad altri esperti del settore per potenziare la competitività dell’industria italiana a livello globale”.

IBIMI buildingSMART Italia rappresenta un punto di riferimento per le aziende del settore delle costruzioni interessate a promuovere l’adozione delle tecnologie digitali e a migliorare i processi di lavoro attraverso l’impiego del Building Information Modeling (BIM) e altre soluzioni innovative. L’organizzazione favorisce la collaborazione tra i suoi membri e promuove lo sviluppo di standard aperti per consentire l’interoperabilità e la condivisione delle informazioni nell’industria delle costruzioni.

BIMon è determinata a sfruttare appieno le opportunità offerte da questa partnership strategica, continuando a innovare e ad offrire soluzioni all’avanguardia per supportare la trasformazione digitale nel settore delle costruzioni.

***

BIMon – fondata da Riccardo Pagani nel 2015 – è leader nel settore delle soluzioni di digitalizzazione nell’ambito Contech e Proptech. Attualmente la società ha un portafoglio eterogeneo e diversificato in diverse categorie di intervento, come ospedaliero, aeroportuale e terziario, e vanta di più di 200 progetti realizzati con la metodologia Building Information Modelling e il digital twin. La società lavora infatti per properties, general contractors, società di servizi di architettura e ingegneria, imprese di costruzione e società di facility management. Tra i principali clienti, Lendlease, Impresa Pizzarotti, RFI, ADR, SEA, Gruppo HERA e Anas. Negli ultimi anni, BIMon sta inoltre innovando il suo business investendo su strumenti di Artificial Intelligence, Data Visualisation, Data Analysis e System Integration. Infine, opera a livello internazionale attraverso diversi brand e aziende controllate.

IBIMI è un’associazione no profit iscritta al MISE ai sensi della legge 4 del 2013, con l’intento di supportare e promuovere la digitalizzazione dell’industria delle costruzioni. L’associazione, divenuta un attore chiave del BIM in Italia, rappresenta un mediatore neutrale tra tutti gli stakeholder della filiera edile, costituendo uno spazio unico di scambio e dialogo, in cui i professionisti del BIM condividono la loro esperienza per aumentare le proprie competenze.

Dal 2019 IBIMI è il capitolo italiano di buildingSMART International, la rete mondiale che lavora sulle sfide internazionali dello smart building.