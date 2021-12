CAST ENTRA NEL PROGRAMMA AMAZON WEB SERVICES (AWS) MIGRATION AND MODERNIZATION COMPETENCY

Per una Migrazione delle applicazioni e una modernizzazione più rapide verso AWS

Questo riconoscimento conferma la competenza tecnica di CAST supportata dal successo ottenuto sul campo nell’accelerare la migrazione delle applicazioni dei clienti AWS e il processo di modernizzazione.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Per supportare l’integrazione e l’implementazione delle soluzioni AWS, AWS ha istituito l’AWS Competency Program per aiutare i clienti a identificare i partner con una profonda esperienza e competenza nel settore.

AWS Migration and Modernization Competency

AWS ha lanciato l’AWS Migration and Modernization Competency per consentire ai clienti di coinvolgere in modo semplice e sicuro partner AWS altamente specializzati che aiutano i suoi clienti a modernizzare le loro applicazioni, prima o dopo la loro migrazione a AWS. AWS Migration and Modernization Competency si occupa di identificare e validare i leader del settore con comprovato successo presso i clienti e competenza tecnica nella migrazione e modernizzazione delle applicazioni.

L’inclusione nella AWS Migration and Modernization Competency qualifica CAST come partner AWS con una profonda esperienza nel settore nella fornitura di software che rendono più facile per i clienti l’adozione del cloud e la trasformazione delle applicazioni, riducendo così i costi di licenza, ottimizzando i costi operativi e migliorando le prestazioni, l’agility e la resilienza.

Marc Zablit

“CAST è orgogliosa di essere uno dei primi partner AWS a raggiungere il nuovo status di AWS Migration and Modernization Competency”, ha dichiarato Marc Zablit, Executive Vice President Business Development di CAST. “Le imprese cercano sempre più di sfruttare l’agilità, l’ampiezza dei servizi e il ritmo di innovazione che AWS prevede per le loro applicazioni custom complesse che sono state per lo più progettate nel corso degli anni in ambienti diversi e devono essere modernizzate. La tecnologia di CAST aiuta le aziende a valutare, dare priorità e modernizzare le loro applicazioni per il cloud in modo più semplice, sicuro e veloce.”

Bill Platt

“AWS Migration and Modernization Competency offre la più ampia e profonda varietà di soluzioni di migrazione e modernizzazione che consentono ai clienti e partner di modernizzare le applicazioni e migrare a AWS su larga scala”, ha detto Bill Platt, General Manager, AWS Migration Services.

Ridurre il rischio di migrazione

I prodotti CAST forniscono informazioni sul funzionamento interno e sulle condizioni strutturali delle applicazioni software, essenziali per accelerare e ridurre il rischio di migrazione e modernizzazione verso il cloud:

CAST Highlight può analizzare centinaia di applicazioni in una settimana consentendo di individuare le modifiche necessarie a livello del codice sorgente, definire lo sforzo richiesto, identificare i servizi AWS più adatti da utilizzare e il percorso di migrazione migliore da intraprendere.

CAST Imaging esegue automaticamente il reverse-engineering dell’architettura reale di una data applicazione in mappe applicative interattive per aiutare architetti e sviluppatori a navigare nei passaggi chiave di modernizzazione, come la riprogrammazione, la riprogettazione, la sostituzione di framework o database, trasformando le applicazioni monolitiche in servizi.

Una volta nel cloud, l’uso continuo di CAST assicura che le applicazioni rimangano agili, sicure e resilienti.

Il software CAST è già utilizzato per consentire una migrazione più sicura e veloce al cloud da centinaia di aziende e da importanti system integrator, come Accenture, CGI, DXC, IBM Services, Infosys, LTI, Wipro.

“Un’azienda manifatturiera globale con 95.000 dipendenti ha intrapreso un massiccio sforzo di migrazione verso AWS per applicazioni che utilizzano più tecnologie, tra cui Java. NET, VB, Powerbuilder e COBOL, molte delle quali richiedono la modernizzazione”, ha detto Zablit. “Utilizzando CAST Highlight, sono state valutate 633 applicazioni in meno di 12 settimane e in soli 3 mesi è stata messa a punto la roadmap completa e dettagliata per la migrazione ad AWS. Il produttore può quindi iniziare la migrazione, tagliando i costi del data center e sfruttando i vantaggi di AWS.”

A proposito di CAST

CAST è pioniere e leader nella Software Intelligence. CAST fornisce informazioni accurate sulla salute strutturale degli asset applicativi. La sua tecnologia è riconosciuta come la più accurata “Risonanza Magnetica per il Software”, al fine di ottenere informazioni utili e fruibili sulla composizione del software, l’architettura, il database, le vulnerabilità, la qualità, la prontezza al cloud e le metriche di produttività. Le grandi aziende di consulenza, tutti i più avanzati system integrator globali e migliaia di leader digitali che guardano al futuro, si affidano a CAST per prendere decisioni oggettive, accelerare la modernizzazione e aumentare la sicurezza e la resilienza dei software mission-critical. Visita castsoftware.com e castsoftware.it.