Bocconi Alumni: Francesco Zhou Fei presenta la sua case history

BEIJING CHAPTER – BOCCONI ALUMNI

China Insight: from theory to practice

DATA DELL’EVENTO 18 gen 2022

ORARIO DELL’EVENTO 19:00 – 20:00 CST

Evento organizzato da Bocconi Alumni Beijing con Bocconi Alumni Hong Kong, Bocconi Alumni Shanghai and Bocconi Alumni Singapore.

Quando

18 gennaio 2022, 7.00 PM China Time (ore 12:00 PM CET)

Dove

Online

Speaker

Francesco Zhou Fei, founder and manager of the first NIU electric scooters retail network and Xiaomi monobrand retail store chain



Moderatori

Emanuele C. Francia e Wang Fang Hu (Bocconi Alumni Beijing Chapter)

Partecipazione

Evento aperto agli Alumni.

Registrazione obbligatoria su questa pagina.

Termine iscrizioni: 17 gennaio 2022, ore 11:00 CET

Francesco Zhou Fei

Francesco Zhou Fei, nato a Shanghai nel 1981, si è laureato alla Bocconi e ha conseguito un MBA alla famosa università cinese Peking University, tra le prime al mondo. Francesco Zhou Fei ha maturato una vasta esperienza in management internazionale in Italia e per 10 anni ha visuuto in Cina. Precedenti esperienze: in CRIF sia in Italia che in Cina come Consulente in Credit Risk finance, Startup internet, Imprenditoria Retail.

La rivista CAPITAL di Milano Finanza lo ha inserito nel 2019 fra i 50 Italiani di origine cinese più influenti in Italia.