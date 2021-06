BEPPE SCIENZA, WEBINAR GRATUITO: i rischi delle crypto, e non solo

«BITCOIN, EURO DIGITALE, ORO E CONTANTI»

Relatore: Prof. Beppe Scienza, autore de “Il risparmio tradito”. Giovedì 10 giugno 2021 dalle 18:30 alle 20.

di Paolo Brambilla – Trendiest Media –

“Circolano molte idee sbagliate sul Bitcoin” afferma Beppe Scienza. “Provengono dagli imbroglioni che fanno balenare facili guadagni. Ma anche da alcuni esaltati, per cui le criptomonete sono una religione. C’è poi confusione fra criptomonete ed euro (o dollari o yuan…) digitali. Al tema è dedicata una conferenza online, in altri termini un webinar”.

Beppe Scienza

Beppe Scienza e il “Risparmio tradito”

Pubblicato la prima volta nel 2001, questo libro di Beppe Scienza è diventato nel tempo un pilastro irrinunciabile di cultura economico-finaziaria per il grande pubblico che desidera comprendere come salvare i propri risparmi. Aggiornato in numerose edizioni negli anni successivi, ha via via permesso di meglio affrontare i temi e le opportunità in continua evoluzione nell’intricato mondo della finanza.

Le cryptovalute, l’oro, i contanti

Il webinar del 10 giugno affronta un tema molto attuale, e spesso non ben compreso dal pubblico. Le cryptovalute hanno riservato grandi soddisfazioni a chi ha saputo gestirle all’inizio della loro esistenza, ma oggi costituiscono anche uno dei più grandi rischi per un risprmiatore che non sappia controllarne l’enorme volatilità e non ne segua l’andamento con costanza e passione per interpretarne i più piccoli segnali di pericolo.

Il webinar del 10 giugno

Principali argomenti trattati:

• Il Bitcoin non è una moneta

• Bitcoin inadatto come riserva di valore

• L’euro digitale come evoluzione del contante

• Confronto fra Bitcoin, oro e contanti

• Come diversificare i risparmi

Gli iscritti riceveranno per e-mail in seguito il materiale proiettato.

Una volta conclusasi, la conferenza non resterà disponibile in Rete.

Hanno invitato i loro associati o iscritti: Acu, Adusbef, Casa del Consumatore, avvocati Matteo Moschini e Clarissa Tacchini (MDC Veneto e Piemonte), Trendiest Media.

Giovedì 10 giugno 2021 dalle 18:30 alle 20.

Per ricevere il link per seguire il webinar su Youtube, occorre iscriversi (gratuitamente), compilando il modulo all’indirizzo seguente: https://www.ilrisparmiotradito.it/evento/webinar10giugno

Qui maggiori informazioni