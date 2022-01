Nel 2021 i cyber attacchi sono aumentati del 50%. In Europa del 68%

di Renato Gandini – tratto da www.actionnews.it



Per iniziare il nuovo anno, Check Point Research (CPR), la divisione di threat intelligence di Check Point Software Technologies, ha condiviso le statistiche globali riguardanti l’aumento degli attacchi informatici osservati nel 2021 per Regione, Paese e settore.

Nell’anno appena concluso, CPR ha riscontrato un aumento del 50% degli attacchi a settimana sulle reti aziendali rispetto al 2020, con un picco a dicembre, in gran parte dovuto agli exploit di Log4J – raggiungendo 925 attacchi informatici a settimana per organizzazione, a livello globale.



Attacchi informatici – Gli hacker



Gli hacker hanno preso di mira l’Africa, l’Asia Pacifica e l’America Latina, ma l’Europa ha visto il più alto aumento in percentuale di attacchi informatici. Il settore dell’Istruzione/Ricerca si è posizionato al primo posto tra i settori industriali più presi di mira al mondo.



I settori più bersagliati a livello mondiale dagli hacker nel 2021

1. Istruzione/Ricerca (+75%)

2. Governo/Militare (+47%)

3. Comunicazioni (+51%)

4. ISP/MSP (67%)

5. Healthcare (71%)



Le Regioni più bersagliate

1. Africa (+13%)

2. Asia Pacifico (+25%)

3. America Latina (+38%)

4. Europa (+68%)

5. Nord America (+61%)