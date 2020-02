Ad Amsterdam si svolge il Google News Initiative Summit

Google News Initiative Summit

Il laboratorio GNI (Google News Initiative) si espande in Europa per aiutare gli editori a incrementare le entrate. L’industria delle notizie continua ad affrontare sfide difficili come il modo in cui le persone trovano e accedono alle informazioni e ai cambiamenti.

Allo stesso tempo il laboratorio GNI segnala risultati promettenti per gli editori che stanno sviluppando nuove attività, modelli e modi di lavorare per supportare il giornalismo di alta qualità nell’era digitale. L’iniziativa di Google News è progettata per supportare questa innovazione e aiutare il giornalismo a crescere.

Amsterdam

Il secondo vertice dell’iniziativa Google News si tiene ad Amsterdam questa settimana e riunisce centinaia di editori, dirigenti, editori e accademici di tutta Europa, Medio Oriente e Africa per discutere delle ultime opportunità e sfide per l’industria delle notizie. Si parlerà di ultimi prodotti e innovazioni, nonché di altri argomenti importanti come il ruolo dell’apprendimento automatico in editoria e nuovi modi per aumentare le sottoscrizioni dei lettori.

Uno degli argomenti di cui sentiamo molto parlare è quali prodotti o tecnologie possono aiutare gli editori a far crescere il fatturato del loro contenuto digitale. Mentre molti grandi editori hanno riscontrato un grande successo grazie agli abbonamenti digitali, il laboratorio GNI sta facendo di più per garantire che gli editori più piccoli o locali abbiano la stessa opportunità di scoprire cosa funziona per il loro contenuto.

European Lab

L’European Lab è stato sviluppato in collaborazione con FT Strategies e International News Media Association (INMA) ed è progettato per aiutare gli editori europei a rafforzare le capacità di generare abbonamenti digitali e aumentare il numero dei lettori. Il programma di nove mesi include consulenza di persona e online per aiutare gli editori a comprendere, sperimentare e ottimizzare i loro modelli di abbonamento. Le applicazioni sono aperte oggi e l’esperienza e le conoscenze acquisite dal Laboratorio di abbonamenti GNI saranno condivise con gli editori di tutto il mondo per aiutare a implementare le proprie strategie di abbonamento digitale.

Il Laboratorio di abbonamenti RNL in Europa è uno dei numerosi sforzi per aiutare gli editori a trovare nuovi modi di crescere. Il Gruppo Le Monde in Francia e Il Fatto Quotidiano in Italia hanno annunciato le loro implementazioni proprio questo mese.

Un altro argomento chiave dell’evento è come fornire a editori e giornalisti le ultime informazioni e approfondimenti sulle notizie digitali. Negli ultimi cinque anni, Google ha formato 370.000 giornalisti in Europa attraverso le sue iniziative, anche con specifiche borse di studio. Quest’anno sono previsti tre importanti summit di formazione con il Centro giornalistico europeo (EJC), coinvolgendo oltre 40 organizzazioni giornalistiche per ospitare uno studente di giornalismo i mesi estivi.