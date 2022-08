45 MILIONI DAL MISE PER IL FONDO PER IA, BLOCKCHAIN E IOT

il Governo, attraverso il MiSE, intende investire sulle imprese innovative introducendo un “Fondo per interventi“

“La sfida della competitività richiede, una costante capacità di innovare” afferma il ministro Giancarlo Giorgetti. Alla luce di questa premessa, il Governo, attraverso il MiSE, intende investire sulle imprese innovative introducendo il “Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things”.



Il MiSE ha pubblicato il Decreto Direttoriale 24 giugno 2022 che disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal “Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain e Internet of Things (IoT)”, introdotto dalla Legge di bilancio 2019.



Le risorse, che ammontano a un totale di 45 milioni di euro, sono riservate a progetti di durata compresa tra 24 e 30 mesi la cui realizzazione prevede spese e costi di entità compresa tra 500 mila e 2 milioni di euro.



Gli incentivi sono destinati a supportare progetti innovativi, concernenti lo sviluppo di nuove tecnologie ed applicazioni.



La data di avvio per la presentazione delle istanze è fissata al 21 settembre 2022, segue il precedente Decreto interministeriale del 6 dicembre 2021 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate dal Fondo.



La misura è volta a supportare progetti innovativi in materia di IA, IoT e Blockchain per perseguire obiettivi di:

politica economica e industriale, connessi anche alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione tecnologica del Piano Transizione 4.0;

crescita della competitività e della produttività del sistema economico nazionale.

Il Fondo per lo sviluppo delle tecnologie ed applicazioni prevede una dotazione finanziaria iniziale pari a 45 milioni di euro, tali risorse verranno così ripartite:

25 milioni di euro per progetti di sviluppo di AI;

per progetti di sviluppo di AI; 10 milioni di euro per progetti di sviluppo della tecnologia Blockchain;

per progetti di sviluppo della tecnologia Blockchain; 10 milioni di euro per progetti di sviluppo di IOT.

Inoltre, il 60% della dotazione finanziaria disponibile è riservato a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione proposti da PMI e reti di imprese, mentre un’ulteriore quota pari al 34% delle risorse è riservata a progetti da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno.