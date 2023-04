NEWIT OFFICINA ITALIA. CEROTTO OMSTRIP A IMPULSI ULTRA-DEBOLI

Un’innovativa tecnologia brevettata

NEWIT OFFICINA ITALIA ACQUISISCE ELWI SRLS E IL BRAND OMSTRIP Un’innovativa tecnologia brevettata per la realizzazione di un cerotto a impulsi ultra-deboli con importanti benefici per benessere fisico

NewIT Officina Italia, holding del Gruppo Officine Investimenti, che ha l’obiettivo di supportare l’economia reale e sostenere le imprese del territorio, comunica di aver acquisito il 30% di Elwi Srls, società che realizza e distribuisce il prodotto brevettato Omstrip. L’operazione è avvenuta attraverso un leverage buyout dal valore di 200 mila Euro. Il 50% del capitale sociale rimarrà al socio fondatore Stefano Mies, mentre entrambi i soci co-fondatori David Betto e Diego Bragato deterranno una quota del 10%.

Elwi srls produce e commercializza attraverso il marchio OMSTRIP, un innovativo cerotto con tecnologia brevettata che, nella versione «sport» contribuisce ad ottimizzare la gestione dello sforzo e la coordinazione dei movimenti; nella versione “therapy” favorisce invece la riduzione dei dolori ed accelera i tempi di recupero. La società, nonostante la sua breve storia, intrattiene collaborazioni con realtà importanti del mondo dello sport: è partner e fornitore della Nazionale Italiana di ciclismo e ha come partner tecnici, tra gli altri, gli atleti Filippo Ganna (campione del mondo nella prova a cronometro) e Paola Egonu (portabandiera Italiana alle olimpiadi di Tokyo).

Domenico Doronzo – Amministratore e Fondatore di NewIT Officina Italia ha commentato: “E’ un onore contribuire alla crescita di questo bellissimo progetto che rappresenta a pieno la cultura dell’innovazione propria del Made in Italy. Il nostro ruolo come holding è quello di permettere ad eccellenze nascoste di poter emergere ed esprimere il loro potenziale sfruttando anche le sinergie da sviluppare con le aziende partecipate. Oltre alle risorse finanziarie ci impegneremo a condividere il know how di tutto il team e le relazioni lavorative utili allo sviluppo del progetto. Voglio ringraziare i soci di Elwi srls per averci accolto nella loro famiglia e tutti i professionisti che hanno collaborato alla buona riuscita di questa operazione”.

OmStrip F7

OmStrip F7 è una tecnologia che unisce le proprietà dei F.I.R. (raggi infrarossi lunghi) a precise frequenze biostimolanti attraverso un processo innovativo, testato, misurato e brevettato. Il cerotto, a contatto con la pelle, si attiva interagendo in modo biocompatibile e naturale con la rete di impulsi ultra-deboli che il corpo usa per comunicare con sé stesso, producendo effetti benefici che ne ottimizzano le funzioni ed in particolare il rendimento muscolo scheletrico.

La tecnologia utilizzata per il cerotto si esplica attraverso il trattamento brevettato di un mix di metalli nobili ben calibrati ed irradiati con le frequenze specifiche che possono essere utilizzate per lo sport ed in campo veterinario ed alimentare consentendo di:

migliorare la prestazione fisica e il benessere di uomini ed animali;

limitare gli effetti provocati dall’emissione di onde elettromagnetiche di apparecchiature in genere, ma in particolare di telefoni cellulari e cordless;

favorire le qualità organolettiche degli alimenti.

Università di Udine e di Pisa

I test e le misurazioni condotte dall’Università di Udine e di Pisa hanno rilevato notevoli proprietà di questa tecnologia, in relazione agli effetti positivi che la stessa ha interagendo con il corpo umano. Nello specifico:

migliora l’equilibrio il controllo e la precisione del gesto atletico o performance sportiva;

ottimizza la gestione dei carichi di lavoro durante lo sforzo;

favorisce il recupero precoce della fatica anche attraverso un sonno più efficace;

velocizza i processi di recupero muscolare grazie anche ad una migliore gestione dell’acido lattico;

facilita l’irrorazione ed ossigenazione tessutale;

migliora notevolmente il rendimento muscolare.

Nell’operazione hanno collaborato lo studio di commercialisti BiDiEffe di Treviso, lo studio commercialista Massimo Bortolini di Pieve di Soligo (TV), lo studio notarile Angelo Mascolo di Torino, WeAreStarting e Capital Venture Consulting in qualità di advisor.

About

NewIT Officina Italia è la Holding di investimento nata dal progetto Officine Investimenti. L’azienda vuole portare l’investimento professionale anche a disposizione degli investitori retail con l’obiettivo di supportare l’economia reale e le aziende del territorio. Il modello di investimento è focalizzato sulle realtà ad alto potenziale di crescita, con possibilità di leadership di settore, sostenibilità, ESG e soprattutto con un’ottica di sostegno alla crescita del tessuto produttivo italiano.

