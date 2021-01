—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —– Gli Oscar dello Sport

Principato di Monaco

Il prestigioso Monaco World Sports Legends Award, gli Oscar dello Sport, non potrà svolgersi quest’anno a causa dell’attuale situazione internazionale, ma si sta già lavorando all’edizione di dicembre 2021 con la presenza di numerose star dello sport di fama mondiale.

Il World Sports Legends Award è un Premio cha ha l’intento di promuovere i valori etici e morali dello sport come ideale per stimolare le persone ad eccellere, ed in particolare i giovani. I premiati entrano a far parte del Pantheon delle Leggende Mondiali dello Sport attraverso le impronte delle loro mani.

Particolarità dell’evento concepito e prodotto dalla Promo Art Monte-Carlo Production è quella di legare lo sport con l’entertainment, l’arte, la moda e il glamour facendo del WSLA una vetrina unica a livello internazionale: gli Oscar dello Sport.

Red carpets

Inoltre essendo Monte-Carlo da sempre luogo dei Red carpets più prestigiosi vi è l’eccezionale partecipazione di star del cinema americano, grandi campioni del mondo sportivo, noti personaggi e VIPs. L’evento è presentato dall’Etoile internazionale Lorena Baricalla, Ambasciatrice e Master of Ceremonies del Monaco World Sports Legends Award.

La statuetta degli Oscar dello Sport, è stata concepita dall’artista internazionale Marcos Marin, che ha realizzato i ritratti degli uomini e donne fra i più noti a livello internazionale. Marin ha creato una scultura che riunisce tutti i simbolismi e valori

del WSLA.

Il Premio “World Sports Legends Award” è assegnato a uomini e donne, sportivi d’eccezione in attività o non più, che si siano distinti non solo per i loro exploits sportivi ma anche per il loro esempio che è d’ispirazione per le nuove generazioni.

Il Premio “WSLA Best Values” è attribuito ad atleti distintosi per un gesto sportivo esemplare che sostenga i valori etici e morali dello sport, oppure a personalità per il loro sostegno alla comunità attraverso lo sport.

SLA Posthumous Award

Il Premio “WSLA Posthumous Award” è conferito a grandi campioni dalle carriere leggendarie o a personalità che hanno operato nel settore sportivo.

Il WSLA è un evento che sta riscuotendo sempre maggiore successo a 5 anni soltanto dalla creazione: sui suoi 16 socials networks e web channels le foto e video dell’Oscar dello Sport ottengono circa 5,600,000 di visualizzazioni uniche all’anno.

Le Leggende dello Sport premiate nelle scorse Edizioni:

2019 Nasser Al-Attiyah Qatar, 3 volte vincitore della Parigi-Dakar, medagliato olimpico di tiro a volo

Mario Andretti Stati Uniti, Campione del Mondo di Formula 1, Campione d’Indycar e Nascar

Loris Capirossi Italia, 3 volte Campione del Mondo di MotoGP

Ana Gabriela Guevara Messico, Campionessa del Mondo di 400m e pluri-medagliata olimpica e del mondo

“WSLA Best Sports Values”: Connie Henry Gran Bretagna, per Track Academy. Già atleta internazionale di salto triplo, ha fondato questa organizzazione per aiutare giovani in difficili contesti sociali attraverso l’atletica

“WSLA Premio Postumo”: Ferenc Puskas Ungheria, campione e leggenda del calcio mondiale Il Premio è stato ricevuto dalla Famiglia Puskás rappresentata dalla pronipote Ane De Juan Damborena e dall’ex Presidente dell’Ungheria e Campione Olimpico Pál Schmitt.

