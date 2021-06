Vitalybra, dimagrire senza sforzo, senza pesare o togliere nulla

Test Genetici di Milano Europe in farmacia in pochi minuti

Vitalybra. La ricerca in campo genetico fa progressi sempre più innovativi e sempre più a misura d’uomo.

Oggi la genetica aiuta non solo le case farmaceutiche, ma il singolo individuo. I test genetici di Milano Europe sono innovativi, veloci e non invasivi, volti ad analizzare il metabolismo del paziente in tutte le sue sfumature, per andare a individuare quali tipi di predisposizioni e problemi abbia la propria salute e consigliare come prendersi meglio cura del proprio organismo per prevenire le malattie e riuscire a contribuire a un più sano stile di vita.

Le difese immunitarie

E’ fondamentale, oggi più che mai, essere consapevoli dell’importanze delle difese immunitarie, è il primo passo per agire in prevenzione e raggiungere un benessere completo, sia per il presente, sia per il futuro. I Test Genetici Milano Europe permettono di agire in questa direzione, generando benessere e rinforzando il proprio organismo e le proprie difese immunitarie. I test genetici di Milano Europe si possono fare tranquillamente in farmacia in pochi minuti e il risultato viene spedito a casa.

Milano Europe. La genetica per la salute alimentare

E’ sicuramente capitato a tutti almeno una volta di sognare di mettersi a dieta o rimettersi in forma e ridurre la stanchezza e i disturbi digestivi senza sforzo, ma solitamente i regimi alimentari impongono regole severe in cui si riducono le quantità, si tolgono completamente intere categorie alimentari e si introducono, invece, integratori, beveroni e inibitori della fame. Spesso senza risultati duraturi e con molta fatica.

Il Piano Alimentare Vitalybra

Vitalybra invece è un Piano Alimentare che tramite un veloce check up valuta i sovraccarichi alimentari di cui il nostro corpo è saturo.

Grazie a un questionario che permette ai ricercatori di conoscere la persona che sta svolgendo il test, si arriva ad analizzare e misurare le sue patologie, le sue abitudini alimentari, farmacologiche e motorie, e soprattutto le sue reazioni ai principi attivi delle principali macro categorie alimentari, per capire di cosa il nostro corpo è troppo saturo e quindi stanco (con le conseguenti reazioni fisiche, come stanchezza cronica, mal di testa, disturbi digestivi, malattie collegate alla cattiva alimentazione, possibili patologie cardiovascolari, ecc.).

Dimagrire senza sforzo, senza pesare o togliere nulla

Vitalybra, questa la vera novità, consiglia un piano alimentare educativo che non pesa, non toglie, non integra e non elimina nulla. Semplicemente, abbina gli alimenti in modo diverso e ottimale per il nostro organismo, per gestire il sovraccarico e riequilibrare i principi attivi nel nostro organismo.

Per completare la raccolta dati e personalizzare maggiormente la Guida Alimentare Vitalybra è possibile effettuare anche un test del DNA per la predisposizione alle malattie collegate alla cattiva alimentazione (che possono essere cardiovascolari, obesità, diabete, colesterolo, trigliceridi e cattiva detossificazione del fegato).