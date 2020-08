NEWS DAL FRONTE COVID

Presentiamo ai nostri lettori Monnalisa Bytes: è un magazine digitale che scrive di scienza con uno stile creativo e un rigore accademico.

“In un mondo dominato dalle fake news a dalle voci di corridoio, crediamo sia importante diffondere il metodo scientifico come approccio per pensare” affermano alla loro nascita.

Così Monnalisa Bytes introduce la sua newsletter di questi giorni: “Ci ritroviamo dopo il break a contemplare la possibilità di una nuova emergenza Covid. In questo numero vogliamo accompagnarvi all’interno della giungla della letteratura scientifica a riguardo, per aiutarvi a fronteggiare la prossima onda ta di fake news e virologi da salotto”.

L’emergenza Covid vista da Monnalisa Bytes

Nature mette in copertina i nuovi trattamenti al plasma e come manchino di conferme ufficiali e test clinici. Il giornale sottolinea come al momento in cui scriviamo (20 Agosto 2020) non ci siano prove concrete che il plasma aiuti i pazienti.



Cell spiega come funzionano i tamponi e perché è difficile interpretarli. Sebbene i test siano una parte fondamentale per la tracciabilità del virus non sempre sono perfetti. Questo non significa che non vadano fatti. Se i tamponi danno un risultato sbagliato non è perché non funzionano, ma perché hanno un margine di errore che purtroppo non è stato tenuto in considerazione.



Una potenziale buona notizia arriva da questo articolo, che (sebbene non abbia ancora passato la peer-review) sostiene che sviluppiamo gli anticorpi dopo il primo contagio e che essi proteggono da ricadute successive.



Science News ha riportato come il vaccino dichiarato dalla Russia non sia stato verificato clinicamente e sia stato contestato in una lettera aperta dalla stessa associazione russa di ricerche cliniche. In pieno loop storico stile guerra fredda, Trump ha dichiarato subito dopo che anche “l’America ha quasi pronto un vaccino”, ma come ha scritto Science, la corsa al vaccino può diventare un pericoloso gioco politico.



Al momento possiamo solo confermare che un vaccino non esiste e che gli effetti collaterali del Covid-19 sul sistema immunitario e sugli organi (inclusi quelli riproduttivi) sono ancora poco chiari, quindi prendetevi cura di voi, mantenete le distanze, mettete la mascherina e lavatevi le mani. Ne dipende la salute di tutti.