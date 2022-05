I programmi aziendali di wellbeing. Webinar gratuito

I programmi aziendali di Wellbeing non sempre funzionano.



Costano molto, ma possono non essere apprezzati dai dipendenti e quindi non impattano come ci si aspetterebbe sull’employer branding.

ASSIDIM ne parla il 24 maggio dalle 16:00 alle 17:00 con esperti di welfare. Durante il webinar gratuito verranno illustrati i risultati di una indagine che ha coinvolto oltre 1.300 persone durante la pandemia e ha portato all’elaborazione del “LifeStyle-Index – Le implicazioni per le aziende e per gli attori pubblici e privati che operano all’interno dell’ecosistema salute”.



Fondata nel 1981 su iniziativa di alcune lungimiranti aziende, ASSIDIM è un’associazione con fini esclusivamente assistenziali e non lucrativi, iscritta dal 2010 all’Anagrafe Sanitaria dei Fondi Integrativi presso il Ministero della Salute.

Garantisce assistenze economiche e servizi in caso di malattia, infortunio, decesso, invalidità, non autosufficienza e malattie gravi a categorie omogenee di dipendenti e collaboratori aziendali.

Con oltre 1.800 aziende e 280.000 persone beneficiarie delle prestazioni, è uno dei principali enti operanti nel campo dell’assistenza sanitaria in Italia.

