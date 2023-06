Apre l’asilo aziendale per i figli dei dipendenti dell’azienda Schweitzer a Naturno, Alto Adige

di Cristina Melchiorri

La nota azienda Schweitzer alto-atesina (Bolzano-Alto Adige) leader internazionale nel settore degli allestimenti di grandi superfici commerciali ha inaugurato un asilo aziendale per i figli dei dipendenti e dei figli di dipendenti di aziende limitrofe e di abitanti del paese.

Realizzare un asilo aziendale richiede una forte determinazione, capacità di pianificazione, risorse economiche e padronanza delle leggi e delle normative locali.

“Abbiamo deciso di realizzare il nostro asilo aziendale per favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare. Il nostro asilo consentirà ai dipendenti di avere un’opzione conveniente per la cura dei figli durante l’orario di lavoro, riducendo lo stress e consentendo loro di concentrarsi meglio sul lavoro,” afferma Marion Zelger, (in foto) esponente del board del gruppo Schweitzer che l’ha fortemente voluto.

“Con l’asilo all’interno dell’azienda i dipendenti risparmiano tempo e denaro, evitando spostamenti aggiuntivi verso asili esterni. Possono sviluppare anche maggiore senso di appartenenza. Un asilo aziendale crea uno spirito di comunità tra i genitori che lavorano nella stessa azienda, offrendo opportunità per connettersi e condividere situazioni simili.”

Nelle varie esperienze di asili interni emergono anche vantaggi per l’azienda. Non solo di reputazione e immagine pubblica. L’azienda diventa più attrattiva per le persone di talento. Gli asili aziendali sono un incentivo attraente per i dipendenti in cerca di un equilibrio tra lavoro e vita familiare. Le aziende che offrono questa opportunità possono attrarre talenti di qualità e migliorare la fidelizzazione dei dipendenti.

Fornire un servizio di asilo comporta anche un miglioramento della produttività. Riduce le assenze per motivi legati alla cura dei figli e migliora la concentrazione sul lavoro, aumentando potenzialmente la produttività complessiva dell’azienda.

Le aziende che si prendono cura dei propri dipendenti dimostrano con i fatti di realizzare forme avanzate di welfare e di esprimere una cultura aziendale orientata al benessere e alla responsabilità verso le persone e la comunità nella quale operano.