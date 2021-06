ROTARY PER MILANO COVIDFREE 2021

Mercoledì 23 giugno 2021 – dalle 21 alle 22 via Zoom

Dibattito sul tema INTEGRAZIONE E LAVORO

Scopo principale del movimento “Rotary per Milano Covidfree” è stato mettere in comune risorse di alta professionalità, per promuovere idee e iniziative a beneficio sia della formazione scientifica e professionale a contrasto della pandemia da Covid-19, sia del superamento delle criticità economiche, psicologiche, educative e culturali connesse alla situazione pandemica.

Grazie alla saggia direzione di Pier Francesco Fumagalli, Presidente del Rotary Club Milano Nord Ovest, e alla preparazione informatica di Olderico Caviglia del Club Milano Digital, con l’aiuto di numerosi soci rotaractiani, è stato creato il sito www.rotarypermilanocovidfree.org

Il coordinamento di Davide Guzzi ne ha fatto il punto di riferimento, osservatorio e Forum per dibattere questioni sociali relative a salute, educazione, povertà e responsabilità, e promuovere iniziative e buone pratiche in questi settori.

Partendo dalla constatazione che il virus non conosce frontiere, la migliore azione di contrasto è stata la più olistica, pluridisciplinare e inclusiva possibile.

I programmi messi in cantiere hanno accolto pertanto in modo integrato le sfide dell’innovazione scientifica, tecnologica e digitale, insieme alle istanze umanistiche e interculturali, interetniche e interreligiose, di solidarietà sociale e

economica, messe in evidenza dalla crisi pandemica.

Per ricevere il link di accesso via Zoom, basta richiederlo via mail a: [email protected]

Rotary per Milano Covidfree

Introduce la serata il Dr. Roberto Bosia, Governatore Distretto 2041 Rotary International

Dibattito con il Dr. Pasquale Bressi, Società di Scienze Comportamentali

e con il Dr. Lino Stoppani, Presidente FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Modera il Dr. Simone Pizzoglio (BVA Doxa)

L’INCLUSIONE, intesa come strategia comprensiva di tutte le categorie delle persone che lavorano (o vorrebbero lavorare) emerge come un fattore DETERMINANTE delle prossime politiche del lavoro post-Covid. Donne, Giovani, lavoratori non specializzati o che devono cambiare settore o mansione hanno bisogno di una attenzione specifica, di normative che

assicurino formazione e accesso al lavoro (le cosiddette POLITICHE ATTIVE). (S. Pizzoglio)

Tra le eccellenze, i valori e i bisogni della nostra categoria, permane fondamentale il sostegno alla filiera agro-alimentare del Paese, vetrina del Food in Italy, formidabile strumento di promozione della cultura e dei valori dell’Italia. È un settore con numerose criticità, che si trova ad un bivio: o punto di forza del “Food in Italy”, da tutelare e sostenere anche con politiche attive che ne rafforzino i valori, oppure insignificante elemento della filiera di consumo, depotenziato nei suoi asset qualitativi a causa della banalizzazione e della standardizzazione dell’offerta. (L. Stoppani)

La popolazione fragile e a rischio

Con speciale attenzione a necessità di fasce della popolazione fragile e a rischio – anziani, bambini, malati, migranti, nuovi poveri – in prospettiva locale e globale attenta a problemi di salute, lavoro, sostenibilità e nuove professioni, i Club Rotary e altre Organizzazioni offrono collaborazione sinergica e competenze professionali, per un servizio di sussidiarietà alla società civile.

L’auspicio è di favorire integrazioni tra scienze, nuove tecnologie, esigenze sociali complesse, princìpi di pedagogia e metodologie didattiche, in dialogo pluridisciplinare, multiculturale e multireligioso, che coinvolga responsabilmente adolescenti, giovani e adulti, partendo da Milano, città del mondo, policentrica e motore di innovazione e sperimentazione.

Rotary per Milano Covidfree

