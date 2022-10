Ottobre mese dell’Educazione Finanziaria. Webinar gratuito sulle fonti giornalistiche

A cura di Trendiest Media Agenzia di stampa

Webinar gratuito lunedì 10 ottobre ore 19-20 sulla pagina Facebook di AIEF

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (fa capo al MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dà il suo patrocinio all’iniziativa) promuove ogni anno, per tutto il mese di ottobre, il “Mese dell’Educazione Finanziaria”: iniziative ed eventi, gratuiti e di qualità, senza fini commerciali, per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. Conoscenze indispensabili per la serenità del presente e del futuro.

La prima edizione si è svolta nel 2018. Tanti i soggetti che aderiscono con le loro iniziative: associazioni, istituzioni, imprese, università, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni, fondi pensioni, associazioni di consumatori, casse previdenziali e realtà del mondo assicurativo che presentano progetti coerenti con le linee guida definite dal Comitato.

Momenti di riflessione, gioco, confronto e spettacolo sulla gestione del risparmio, ma anche sui temi assicurativi e previdenziali, molti aperti alla cittadinanza si svolgono online e in tutta Italia.

La scelta di Ottobre non è casuale: il mese apre con la “World Investor Week” – la manifestazione internazionale dedicata alla gestione del risparmio, nella prima settimana di ottobre – e si conclude con la Giornata Mondiale del Risparmio.

Il webinar di Trendiest Media sulle fonti giornalistiche

Il webinar sarà condotto da PAOLO BRAMBILLA direttore responsabile di Trendiest Media Agenzia di stampa, iscritto all’AIEF

Per la registrazione gratuita al webinar inviare una mail a [email protected]

ATTENZIONE

La diretta Facebook sarà effettuata dalla sede di Canale Europa TV in via Prudenzio 16 (zona Mecenate) a Milano anziché dal Circolo dei Giornalisti in Brera.



I POSTI IN PRESENZA SONO ESAURITI



Collegatevi a Facebook

L’iscrizione alla diretta è gratuita. Per informazioni inviare una mail a [email protected]

AIEF

L’Educazione Finanziaria è il processo attraverso il quale consumatori, risparmiatori e investitori migliorano la loro comprensione dei prodotti finanziari e assicurativi, dei concetti e dei rischi e, attraverso informazioni, istruzioni e consigli oggettivi, sviluppano le competenze e la fiducia per effettuare scelte consapevoli, migliorando così il benessere finanziario.

Questa è la missione di AIEF, l’Associazione di categoria degli Educatori Finanziari (ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4) fondata e costituita da professionisti impegnati nella divulgazione e nella promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative.

Qui il link al sito AIEF