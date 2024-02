NEXTOWN CHALLENGE, la Startup Competition per migliorare la digitalizzazione dei comuni di piccole e medie dimensioni

Geosmartcampus, Gruppo Enercom, Silicon DrinkAbaout Italy e Startupeasy in collaborazione con importanti Partner del mondo dell’innovazione lanciano NexTown Challenge, la Startup Competition rivolta a Startup, PMI innovative, neo imprese, cooperative e spinoff universitari selezionare soluzioni innovative per migliorare la digitalizzazione dei comuni di piccole e medie dimensioni al fine di rendere i territori a misura di cittadino in una logica di sostenibilità.

L’iniziativa, la prima Startup Competition dedicata ai comuni di piccole e medie dimensioni, si colloca all’interno del Geosmartcampus Innovaton Forum che si svolgerò a Roma l’8 e 9 maggio presso l’Ergife Palace Hotel, ospite della Conferenza Esri Italia 2024, il più importante evento nazionale dedicato alla GeoKnowledge e tecnologie

Temi: Gestione Idrica, Energia e Comunità Energetiche, Turismo, Beni Culturali, Sanità digitale, Mobilità, Sicurezza, Welfare Urbani, Comunicazione, Citizen Engagement

Key words: Predizione, Monitoraggio, Accessibilità, Gestione, Diversity, Scalabilità, Replicabilità, Sostenibilità

Technology focus: soluzioni innovative basate sull’uso di tecnologie integrate con i Sistemi di Informazione Territoriale (GIS).

Il termine di presentazione del progetto è il 20 Aprile 2024, alle ore 23 e possono partecipare Startup, PMI innovative, neo imprese, cooperative e spin-off universitari.

La Pitch Competition finale si svolgerà l’8 Maggio, durante la 3° edizione del Geosmartcampus Innovation Forum, ospite della Conferenza Esri Italia 2024, a Roma presso l’Ergife Palace Hotel

L’evento vedrà le startup finaliste presentare i loro progetti innovativi durante la pitch session dedicata, ad un pubblico di professionisti e talenti provenienti dalle realtà italiane e straniere e ad una Giuria composta da importanti Partner dal mondo dell’Innovazione e dai rappresentanti dei Comuni italiani che stanno aderendo all’iniziativa.

La Pitch Competition finale sarà un’occasione preziosa di networking, approfondimento e scambio di conoscenze sulle maggiori avanguardie tecnologiche che stanno trasformando il mondo delle Smart City.

Per candidarsi dovranno compilare il form di partecipazione scaricabile dal sito di proprietà del Geosmartcampus.it e inviarlo a [email protected] .

I Premi sono consultabili sul sito della Challenge e in continuo aggiornamento.

***

GEOSMARTCAMPUS Ecosistema d’innovazione e sviluppo del capitale umano. Grazie al suo programma di accelerazione basato sulla Digital Geography che opera utilizzando le principali piattaforme tecnologiche di riferimento nel mercato della digital transformation, nel corso degli anni molte

imprese e startup hanno potuto sviluppare le loro idee, con un percorso nazionale ed internazionale.

GRUPPO ENERCOM Una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, con alle spalle una tradizione di oltre 70 anni. Attraverso le sue 6 aziende, il Gruppo è oggi strutturato in 5 principali aree di business nel mercato dell’energia: produzione, distribuzione, vendita, efficientamento energetico e servizi.

SILICON DRINKABOUT ITALY Una vera e propria community di Innovatori, visionari, creativi, startupper, investitori. incubatori e professionisti che lavorano nel settore digitale. E’ l’aggregatore e il facilitatore ideale per startup, partnership e nuovi progetti, con all’attivo sempre un evento al mese di networking offline.

STARTUPEASY Piattaforma di analisi che si pone come obiettivo quello di analizzare l’innovazione sul territorio con una modalità di fruizione innovativa e funzionale.