Startup Your Life. Educazione finanziaria online. Giovedì 29 ottobre

Giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 14:30 – Evento organizzato da Comitato per l’educazione finanziaria

Cosa è

Startup Your Life è un programma di formazione innovativo e gratuito sui temi dell’educazione finanziaria, imprenditoriale ed orientamento al lavoro. Il programma supporta la crescita della cultura finanziaria ed imprenditoriale degli studenti al fine di aumentare la consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale.

A chi si rivolge

Agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L’evento online Startup Your Life, giunto alla sua quarta edizione, è un programma di educazione finanziaria ed imprenditoriale promosso da UniCredit Social Impact Banking e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione attraverso un Protocollo d’intesa rinnovato ad aprile 2020. Obiettivi: supportare lo sviluppo della cultura finanziaria degli studenti del triennio dei Licei, degli Istituti Tecnici e Professionali, per aumentarne la consapevolezza economica, incoraggiarne lo spirito imprenditoriale e favorire una cittadinanza attiva e responsabile dei giovani a favore di modelli di economia sostenibile ed inclusiva. Il programma, che rientra tra i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ha coinvolto, nell’ultima edizione 2019/2020, oltre 18.000 studenti in tutta Italia e più di 300 Istituti. Startup Your Life, articolato su 3 anni, si occupa di educazione finanziaria, educazione imprenditoriale e di orientamento allo studio e al lavoro. È strutturato in modo da offrire opportunità di apprendimento agli studenti attraverso una innovativa piattaforma online e lo sviluppo di Project Work specifici per ciascun percorso formativo.

Il 29 ottobre si svolgerà l’evento digitale di lancio della nuova edizione 2020/2021 del programma e la premiazione del Contest dell’anno scolastico 2019/2020.Nel corso dell’evento verranno premiati i migliori Project Work realizzati dai ragazzi nell’ambito dell’iniziativa e i vincitori avranno l’opportunità di confrontarsi con esponenti del mondo bancario, che approfondiranno le motivazioni che hanno portato alla selezione dei lavori finalisti. L’evento verrà trasmesso in streaming per tutte le scuole che aderiscono a Startup Your Life distribuite sul territorio nazionale, gli studenti e i loro docenti, gli educatori UniCredit/UniGens.

