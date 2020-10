Forte domanda di crowdfunding immobiliare

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- La rivoluzionaria tecnologia blockchain ha fatto la sua incursione nel settore immobiliare in crescita sotto forma di tokenizzazione. Aiuta i proprietari di beni a raccogliere capitali in modo conveniente. I piccoli investitori trarrebbero vantaggio da un aumento dell’accesso a un’ampia varietà di proprietà situate in diverse parti del mondo insieme a un’elevata trasparenza e una liquidità sufficiente.

I principali vantaggi di questo trend sono:

Promuove una maggiore inclusione finanziaria in quanto consente l’accesso a una base di investitori più ampia.

Rimuove il ruolo di intermediari come broker, agenti, banche, sottoscrittori e avvocati riducendo i costi e il tempo per gli investitori per acquistare o vendere immobili e per i proprietari per raccogliere capitali.

Gli investitori possono scambiare i token facilmente e istantaneamente con commissioni basse nelle principali borse.

Gli investitori beneficiano di rendimenti elevati e sufficiente liquidità del mercato azionario.

Asset reali

Sono meno rischiosi delle criptovalute o delle ICO poiché tutti i token immobiliari sono supportati da asset reali che garantiscono una minore volatilità. È possibile adottare misure di stabilizzazione per garantire che il valore del token di sicurezza non scenda al di sotto del valore patrimoniale netto (NAV) sottostante della proprietà.

Che cos’è la tokenizzazione immobiliare

Si riferisce alla divisione di un bene in molte azioni per venderlo agli investitori. Ogni token rappresenterà una quota predefinita dell’asset sottostante. I token possono essere scambiati nei principali scambi di criptovalute e sistemi di trading alternativi. Se il valore dei token venisse sommato, sarebbe uguale al valore totale dell’attività cartolarizzata.

L’offerta tokenizzata

I token sono offerti dal proprietario agli investitori tramite una campagna di crowdfunding. Gli investitori dei token vengono informati sul valore reale dell’asset sottostante che stanno acquistando e trarranno vantaggio nel caso in cui vi sia un apprezzamento del prezzo dell’asset.

Gli investitori possono scambiare i loro token sulle principali borse del mercato e i proprietari degli immobili offerti hanno il controllo completo su come vogliono commercializzare la loro iniziativa immobiliare.

Le barriere all’ingresso sono molto basse nella tokenizzazione degli immobili e le persone comuni possono anche investire facilmente in asset immobiliari. Possono investire poche centinaia di euro e diventare comproprietari.

Trasparenza

Il registro blockchain tiene traccia della cronologia di ogni singolo token. Gli investitori possono evitare di fare valutazioni poco accurate individuando i dettagli delle operazioni passate e stimando se il prezzo richiesto fissato dal proprietario dell’immobile è realistico o meno.

Anche la liquidità ne è avvantaggiata perché gli asset possono essere scambiati sul mercato secondario e questo garantisce che il prezzo eseguibile dell’asset sia il più vicino al suo valore reale.

Ciò consentirà un mercato secondario liquido praticamente senza norme di investimento minimo, assicurando che gli investitori possano facilmente rivendere le loro attività elencando i loro token sugli scambi digitali. Quindi, la tokenizzazione farà una differenza positiva per investitori, sviluppatori, gestori di fondi e l’industria nel suo complesso.

L’integrazione degli scambi Defi

Internazionalmente il protocollo Aave, uno dei principali token DeFi target al mondo per capitalizzazione di mercato, ha fatto la sua incursione nella tokenizzazione immobiliare collaborando con RealT, una piattaforma blockchain che offre investimenti frazionati in asset tokenizzati. Gli utenti potranno depositare i propri token nel protocollo Aave e utilizzarli come una forma di garanzia per prendere in prestito stablecoin consentendo nuovi casi d’uso per i loro preziosi asset. Aumenta la liquidità per gli investitori. Tutti gli investitori saranno sottoposti a un’ampia verifica KYC con RealT.