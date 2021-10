Con Valentina Franco un webinar per i Millennials

Webinar gratuito con il patrocinio del MEF Ministero Economia e Finanza, lunedì 25 ottobre ore 19

“L’abbiamo fatto!” dichiara Valentina Franco, CEO di “Quellavalentina Consulting” – Agenzia di consulenza manageriale di marketing & comunicazione.

“Insieme al Comitato per l’educazione finanziaria del Ministero dell’Economia parleremo di educazione finanziaria in chiave rivoluzionaria”.

Valentina Franco. Innovazione e digitalizzazione

Webinar gratuito online. Lunedì 25 ottobre ore 19

Come le giovani donne si approcciano al mercato del lavoro, quanto l’educazione finanziaria incide sulle possibilità di un futuro più performate.

Qui link alla pagina ufficiale del Ministero dell’Economia e Finanza che promuove l’iniziativa

👉🏻 Qui il link alla diretta Facebook

Meglio iscriversi via mail: [email protected]trendiest.it

DA GRANDE VOGLIO FARE L’INFLUENCER DI MERCATI FINANZIARI

Insieme a Trendiest Media Agenzia di stampa, Valentina Franco, Ceo & Founder di QuellaValentina Consulting, ha programmato un incontro, della durata di circa un’ora, nel quale coinvolgere in particolare i “Millennials”.

“L’educazione finanziaria per i Millenials: come questa può essere un vero e proprio booster nell’approccio al mondo dell’economia e dei mercati, come sia strettamente collegata al marketing e al mondo digitale”.



Il titolo di questo appuntamento, ed il relativo Tone of Voice, vorrebbe rimarcare i passi del titolo e del ruolo dei giovani influencer.

Valentina Franco

“Tra i miei impegni sociali” dichiara Valentina Franco ”prende posto la divulgazione dell’educazione finanziaria; l’obiettivo che vorrei perseguire è contribuire, per quanto mi è possibile, alla diffusione delle nozioni, basilari o meno che siano, che rendano sufficientemente indipendenti tutti quei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che vogliono passare da una condizione di subordinazione statica e dal qualunquismo che affligge “l’uomo qualunque”,(per l’appunto …) a un proprio percorso imprenditoriale, nonché personale, al passo con i tempi.

A tal proposito, seguo la pagina del comitato per l’educazione finanziaria del Ministero: ottobre è il mese dedicato a questa tematica ed è concesso, agli addetti ai lavori, creare eventi on line atti a trattare, in chiave divulgativa, temi appartenenti a questo macro argomento”.

Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), tramite il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, promuove ogni anno per tutto il mese di ottobre il “Mese dell’Educazione Finanziaria”: iniziative ed eventi, gratuiti e di qualità, senza fini commerciali, per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

La quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria che si svolge dal 1 al 31 ottobre 2021 online in tutta Italia è incentrata sul tema “Prenditi cura del tuo futuro”.