Better Finance. La politica finanziaria dell’Unione Europea

NOTIZIE E ANALISI DELLA POLITICA FINANZIARIA DELL’UE – di Paolo Brambilla –

FEBBRAIO 2020

Revisione e conferenza MiFID II

Revisione del PRIIP KID

Green Deal

Forum di alto livello sulla CMU

Consultazione PEPP

Imposta sulle transazioni finanziarie

Perché investire in azioni?

Prossime consultazioni

Prossimi eventi

La newsletter bimestrale BETTER FINANCE è disponibile per tutti gli interessati che desiderano rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi della regolamentazione finanziaria e della legislazione a livello europeo, da un punto di vista indipendente.

Revisione della direttiva sugli strumenti dei mercati finanziari (azioni quotate, obbligazioni e fondi di investimento): argomentazione per una migliore protezione degli investitori e consulenza imparziale

La direttiva UE sui mercati degli strumenti finanziari riveduta e il relativo regolamento – congiuntamente denominato MiFID II – costituiscono un quadro delle norme sui mercati finanziari dell’UE che sono entrate in vigore il 3 gennaio 2018. La legislazione, con i suoi 1,7 milioni di paragrafi di documentazione, include numerosi miglioramenti per protezione degli investitori. Tuttavia, ha anche generato una nuova ondata di mercati “oscuri” del mercato dei capitali a spese di quelli regolamentati e “illuminati” e quindi a spese dei singoli investitori, contrariamente agli obiettivi della CMU. Inoltre, non è riuscito a frenare i conflitti di interessi molto dannosi nella distribuzione di prodotti di investimento “al dettaglio” a causa dell’uso continuo e massiccio di contraccolpi per compensare “consulenti” (“incentivi” nel gergo della MiFID).



In risposta alla crescente frustrazione, l’UE ha annunciato nel 2019 che rivedrà le norme MiFID II nel 2020. Steven Maijoor, presidente dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha dichiarato a novembre 2019 che “MiFID II richiede un gran numero di rapporti di revisione di follow-up e abbiamo iniziato a lavorare su molti di questi. “

Il Financial Times ha riferito che “i problemi che sono previsti per essere esaminati dalla Commissione europea includono modifiche ai costi e alla distribuzione dei dati di mercato, delle norme sulla protezione degli investitori e della ricerca per le piccole imprese”.

REVISIONE DI MIFID II E MIFIR

Il 17 febbraio 2020 la CE ha avviato la consultazione pubblica sulla revisione della MiFID II e della MiFIR livello 1, parallelamente alle consultazioni pubbliche dell’ESMA su varie altre questioni relative alle regole MiFID II e MiFIR livello 2 (maggiori informazioni di seguito nella sezione relativa all’imminente consultazioni).

In vista di questa revisione della MiFID II, BETTER FINANCE sta organizzando una conferenza internazionale a Vienna il 24 aprile, insieme alla Federazione mondiale degli investitori (WFI) e all’Associazione austriaca degli azionisti (IVA), per discutere le principali questioni affrontate dai singoli investitori .

Mentre BETTER FINANCE sostiene fortemente i principali obiettivi della direttiva di aumentare la concorrenza e la protezione degli investitori nei servizi di investimento, è ancora necessario affrontare molte questioni che incidono negativamente sui singoli investitori.

La conferenza – MiFID II: il caso della protezione reale degli investitori e della consulenza indipendente in materia di investimenti – si concentrerà sul porre fine ai conflitti di interessi e incentivi e sulla necessità di distinguere tra investitori inesperti ed esperti.

More information:

Conference Programme: “MiFID II: making the case for Real Investor Protection and Independent Investment Advice – Vienna 24 April 2020”

CityWire: “EU to amend Mifid II rules to appease industry frustrations”