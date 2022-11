AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE. LA CONFERENZA DI PLEF PLANET LIFE ECONOMY FOUNDATION

A cura di Marco Rosichini –

Presso la sede di Planet Life Economy Foundation si è svolto il terzo appuntamento del ciclo di seminari promossi dall’Università degli Studi di Milano e dalla stessa PLEF per approfondire il rapporto tra imprese sostenibili e ricerca. Il focus tematico della conferenza ha preso in considerazione l’obiettivo 14 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ovvero come conservare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. Tutti gli interventi dell’evento hanno tristemente avvalorato come le prospettive future della sostenibilità marina non siano idilliache. Sono tante le opportunità che sono andate perdute negli ultimi anni ed è difficile immaginare un cambio repentinamente drastico in funzione del 2030. Tuttavia, la speranza, come il motto popolare insegna, è l’ultima a morire.

La conferenza si è aperta con un intervento del professor Paolo Tremolada, professore associato di ecologia presso il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali dell’Università Statale di Milano. Il professore, ricordando il ritardo nel raggiungimento dei traguardi posti dall’obiettivo 14, dopo aver percorso un’evoluzione storica dele varie conferenze programmatiche sul tema della sostenibilità ambientale, ha sottolineato come il mare, grandissimo serbatoio di biodiversità, viva la stessa crisi ambientale della terraferma. Esso, difatti, deve far fronte alla necessità di una sempre maggiore quantità di cibo che l’aumento elefantiaco della popolazione pone alla terraferma.

Terraferma e acque marine

Oltre al problema relativo alle interdipendenze con i cambiamenti della terraferma sono stati sottolineati anche altri problemi più specificatamente riguardanti le acque marine. In primis l’inquinamento delle acque con la plastica in tutte le sue forme (micro e meso plastiche). La plastica, a causa della presenza di vortici oceanici, ovvero di sistemi di correnti oceaniche in forma di un anello, viene racchiusa e trattenuta in aree immense posizionandosi quale significativa fonte d’inquinamento. In secondo luogo, il riscaldamento globale, causa dello sbilanciamento non solo termico ma anche energetico a livello globale, incide sulla tutela della biodiversità marina. I più evidenti effetti di questo sono l’aumento del livello dei mari (dovuto allo scioglimento dei ghiacci e all’aumento della temperatura termica); l’aumento dell’energia immagazzinata ed infine l’effetto sugli organismi in cui prevale, su tutti, lo sbiancamento delle barriere coralline, le quali possono essere in condizioni integre, parzialmente danneggiate e totalmente danneggiate. La causa principale di quest’ultimo fenomeno risiede nell’aumento della temperatura: se queste non tornano alla normalità entro 6/8 settimane i coralli corrono difatti il rischio di morire. Due ulteriori fenomeni come la sovrabbondanza di nitrati e fosfati nell’ ambiente acquatico (fenomeno verificatosi negli anni ’70 e ’80 nel Mar Adriatico a causa dell’eccesso di nutrienti portati dal Po) e l’acidificazione chiudono il cerchio dei problemi che attanagliano la tutela degli ecosistemi marini.

Pesca e cambiamenti dell’ecosistema

Il secondo intervento è stato quello della professoressa Michela Sugni, professore associato di zoologia presso l’Università Statale di Milano, la quale ha incentrato il suo intervento nell’illustrazione di un caso di studio del riccio di mare sostenibile e in una corpora dissertazione sul fenomeno della pesca in relazione ai cambiamenti dell’ecosistema. La pesca oggi è un fenomeno insostenibile. La sua produzione, in conseguenza di una evidente maggiore richiesta, è quadruplicata negli ultimi settant’anni, fino a raggiungere una relativa stabilità negli anni ’90, a fronte di un progressivo aumento della popolazione e della qualità della vita (e quindi della qualità dell’alimentazione). Tuttavia, nonostante l’apparente costanza nella produzione della pesca, sono aumentati in maniera costante gli stock ittici sovra sfruttati fino ad arrivare fino al 35,4 %. La professoressa ha ricordato altresì come solo l’1% di questi, considerati ormai esauriti dal punto di vista commerciale, mostrino timidi segnali di ripresa in seguito all’adozione di politiche di gestione responsabile. In ogni caso, al di là dello specifico problema della pesca intensiva relativo allo stock ittico, la sovra pesca causa una serie di problematiche globali/ collaterali. A tal proposito se ne possono menzionare due: da un lato il problema del fishing down; dall’altro il bycatch, ovvero lo scarto del pescato. L’incremento estremo dello sforzo della pesca, a fronte del medesimo stock, ha avuto inoltre anche un impatto socioeconomico rilevante nella misura in cui ha fatto sì che la resa economica dell’attività della pesca diminuisse.

L’acquacoltura

Un altro tema affrontato nel corso dell’intervento è stato il tema dell’acquacoltura. L’allevamento di organismi acquatici in ambienti confinati e controllati dall’uomo è un fenomeno in espansione a partire dagli anni ’90. A conferma della rilevanza del fenomeno è significativo il fatto che nel 2020 la produzione di pesce in acquacoltura sia stata di poco inferiore alla pesca tradizionalmente intesa e, secondo le stime, entro il 2030 l’acquacoltura produrrà più del 60% dei prodotti ittici. Emergono tuttavia delle problematiche anche in questo ambito in relazione al fatto che i mangimi dei pesci allevati sono fatti con farina di pesce che viene pescato e, relativamente al luogo dell’allevamento, c’è il rischio che nell’ambiente sottostante si formi una zona morta in cui la biodiversità è bassa proprio perché c’è un carico organico altissimo. In generale le prospettive future della pesca necessitano di un rafforzamento e miglioramento della regolamentazione della stessa, di una promozione dell’acquacoltura sostenibile attraverso l’implementazione della strategia “integrated multi-trophic aquaculture” e, più in generale, di un consumo responsabile dei prodotti ittici.

