AERA, Associazione Europea Rotary per l’Ambiente, promuove la tutela e la conoscenza dell’ambiente in Italia e in Europa

AERA è una delle più attive Associazioni “Partner nel Servire” del Rotary International.

Il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è una delle questioni vitali del terzo millennio. Oggi le imprese, le istituzioni e i singoli cittadini di tutto il mondo sono chiamati ad adattarsi a standard di vita, politici ed economici più sostenibili.

Preservare l’ambiente richiede soprattutto il coinvolgimento delle attuali e future figure politiche, non solo delle imprese e dei singoli cittadini, sulla realtà del cambiamento climatico, insieme alle scelte educative che si possono sviluppare per trasmettere l’importanza di abbracciare la sostenibilità ambientale fin dalla giovane età.

Secondo l’Osservatorio politiche giovanili della Fondazione Bruno Visentini, quando agli intervistati si è chiesto di pensare alla realtà del proprio comune, i ragazzi hanno messo in cima alla classifica la questione ambientale e del “climate change”, chiedendo a gran voce una riduzione di inquinamento, oltre che del degrado ambientale.

AERA, Associazione Europea Rotary per l’Ambiente

AERA, Associazione Europea Rotary per l’Ambiente, è nata nell’ambito del Rotary italiano nel 1990. Il suo scopo è quello di promuovere la tutela e la conoscenza dell’ambiente in Italia ed in Europa. AERA è un’Associazione riconosciuta dal Rotary International. Seguite AERA su Instagram per saperne di più su come salvaguardare la nostra terra.

Sul sito www.aera.it sono descritte le principali azioni a tutela dell’ambiente, realizzate negli ultimi anni. Vi anticipiamo i punti salienti.

AERA CREA IL DATABASE (INTER)NAZIONALE ROTARIANO DEDICATO AI PROGETTI AMBIENTALI

E’ disponibile il pulsante “Presenta il tuo progetto ambiente” che porta al database di raccolta dei progetti con finalità ambientali in fase di progettazione o già realizzati dai Rotary Club.

L’obiettivo è duplice:

· Per chi ha un progetto in fase di avvio o appena partito, trovare supporto (scientifico, amministrativo, informativo, economico) da Aera o da altri club ancora in fase di progettazione.

· Per chi ha un progetto già concluso con successo, mettere a disposizione degli altri club la propria esperienza per creare una matrice grazie alla quale attivare nuove soluzioni vincenti da parte dei rotariani.

IL SUPPORTO AI NUOVI PROGETTI

In quest’ottica il contributo fattivo di Aera si misura in prima battuta nel predisporre lo strumento di inserimento e consultazione del fare rotariano in campo ambientale senza vincoli di territorio e di tempo.

Quindi nell’interloquire con i Rotary Club che hanno progetti in fase di avvio per dare loro supporto in termini scientifici, qualora fosse ritenuto utile un parere da parte del nostro comitato tecnico scientifico per testare e arricchire il percorso intrapreso.

Altro passaggio nodale di qualsiasi progetto è la razionalizzazione della parte amministrativa e finanziaria che spesso rende il progetto non sostenibile. In quest’ottica l’esperienza dei membri amministrativi del comitato scientifico di Aera garantisce una valutazione a supporto e le indicazioni per utilizzare al meglio le leve finanziarie che La Fondazione Rotary mette dal 1° luglio 2021 a disposizione del sostegno ambientale (Settima Area d’Intervento)

Infine il percorso informativo, la comunicazione: saranno messi a disposizione del progetto i canali necessari per creare percorsi virtuosi tanto in ambito web, quanto in ambito social media e in ambito di media rotariani distrettuali e nazionali.

LA CONDIVISIONE DELLA MATRICE

Proprio il tema della replicabilità è quello su cui si basa l’azione di divulgazione dei progetti conclusi: chi inserirà nel database il proprio progetto per far sì che altri possano giovarsene, per esempio appoggiandosi ai promotori per riproporlo sul proprio territorio, darà il miglior esempio dell’ideale rotariano “Service above self”.

Ecco l’importanza da parte dei progetti vincenti conclusi di diventare matrice, come ad esempio “Progetto ambiente amico” promosso dal Roma Sud, grazie alla condivisione sulla piattaforma dedicata da AERA, così da diventare ispirazione o soluzione per club che vogliono fare del tema del sostegno ambientale una delle pietre angolari del proprio agire.

La scheda per l’inserimento dei progetti, nuovi o conclusi, è già disponibile sul sito.

Dalle speranze ai fatti Scoprite quali sono i progetti attivi in questo momento.

Giornata Mondiale delle Foreste

La casa dell’80% delle specie viventi va salvaguardata.

Le foreste sono gli ecosistemi più biologicamente diversi sulla Terra, con l’80% delle specie viventi che vivono al loro interno.

Nonostante questo, ben 12 milioni di ettari di foreste vengono distrutte ogni anno, principalmente per far spazio all’allevamento, nel caso del Polmone verde del Pianeta, o per le monocolture di Palma, nel sud est asiatico.

Non solo abbattimento, spesso all’interno della foresta amazzonica vengono appiccati incendi per contrastare la ricrescita degli alberi, questi poi, potete immaginare, si propagano in maniera incontrollata alle zone ancora ricoperte dalla foresta.

Volendo guardare più vicino a noi, in Italia dal 1936 al 2019 le foreste si sono espanse del +72,6% (Fonte “Rapporto sullo stato delle foreste in Italia”): rimane però il problema di cicli di taglio del legno troppo brevi. A risultato di tutto questo, la deforestazione contribuisce per circa 4,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica al surriscaldamento del pianeta. Per salvaguardare il prezioso gioiello verde che ci è stato concesso, impegniamoci a ridurre e far ridurre i consumi di:

– nuova carta

– carne bovina

– soia

– olio di palma

Giornata Mondiale dell’Acqua

Lo zaffiro che dà la vita.

La Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, sensibilizza su un aspetto diverso dell’elemento sinonimo della vita. Quest’anno abbiamo rivolto la nostra attenzione alle acque sotterranee, invisibili all’occhio nudo, ma il cui impatto è visibile ovunque. Le acque sotterranee sono quelle che troviamo nel sottosuolo, in quelle sacche tra rocce e sabbia che permettono il ristagno dell’acqua assorbita dal terreno, le falde acquifere. In alcune aree le falde vengono prosciugate più in fretta di quanto riescano a rifocillarsi da pioggia e neve, quando non sono inquinate da microplastiche o pesticidi. In altre aree non abbiamo contezza di quanta acqua sia custodita sotto i nostri piedi, il che mette “in salvo” l’oro blu dalle nostre mani, ma rende noi privi di una fonte essenziale. Sarà anche lontano dagli occhi, ma non deve e non può passare inosservata, anche per via dei cambiamenti climatici.

Dall’acqua che beviamo, a quella per le coltivazioni, tutto parte dalle acque sotterranee.

Come possiamo quindi salvaguardarle?

– Se possibile, utilizzare prodotti biodegradabili per la pulizia della casa, dei capi e della persona.

– Se possibile, installare un filtro nella lavatrice che permetta di raccogliere le microplastiche degli abiti durante il lavaggio.