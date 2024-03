“A.E.R.A. per PELAGOS”. Assegnate le borse di studio per la conservazione degli ecosistemi marini

— Rotary —

A.E.R.A. annuncia i vincitori delle Borse di Studio “A.E.R.A. per PELAGOS”.

L’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente (A.E.R.A.) è lieta di comunicare i vincitori della quinta edizione delle Borse di Studio “A.E.R.A. per PELAGOS”. L’annuncio avviene nell’anno del 25° anniversario della firma del trattato per l’istituzione del Parco Pelagico Alto Mar Tirreno detto Triangolo delle Balene.

L’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente “A.E.R.A.” ha come scopo quello di promuovere la tutela e la conoscenza dell’ambiente in Italia ed in Europa. A.E.R.A. è un’Associazione riconosciuta dal Rotary International e recentemente ha ottenuto la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Le Borse di Studio “A.E.R.A. per PELAGOS” del valore di € 3.000,00 cadauna sono state istituite con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze del mare e sostenere giovani laureati nel loro percorso formativo e professionale.

La Commissione giudicatrice, composta dal Presidente del Comitato Scientifico, dai membri del Consiglio Direttivo di A.E.R.A. e rappresentati dei Main Sponsor tra cui Sineco International, ha valutato attentamente i progetti presentati dai partecipanti, prendendo in considerazione diversi criteri quali il loro curriculum, la valenza scientifica delle proposte, la coerenza con l’area geografica delle ricerche e l’originalità delle metodologie proposte.

A.E.R.A. è quindi lieta di annunciare i vincitori di questa edizione e i loro progetti

Dottoressa ELEONORA PIGNATA

Progetto: Studi sull’impatto del traffico navale e delle attività portuali di Genova sull’ambiente marino circostante. Il progetto utilizza un modello idrodinamico ad alta risoluzione per comprendere le correnti all’interno del Golfo di Genova, incorporando variabili quali vento, onde, marea e correnti a larga scala. Una volta individuati gli scenari di corrente, viene simulata la dispersione di particelle rilasciate all’interno del porto di Genova. Attraverso queste traiettorie, è possibile stimare la quantità di particelle inquinanti che escono dal porto, le porte attraverso le quali avviene il rilascio e il tempo necessario per la dispersione.

Dottoressa ERICA STOPPA

Progetto: Studi sui cambiamenti in atto nel Santuario Pelagos in merito alla distribuzione ed ecologia di mammiferi marini e sulle implicazioni per la loro salvaguardia. Lo studio si concentrerà sulla valutazione della distribuzione di otto specie di cetacei residenti nel Mar Mediterraneo, utilizzando dati raccolti tra il 2008 e il 2023 a bordo di traghetti di linea lungo sette tratte nell’area centrale del Santuario Pelagos.

I progetti presentati dalle vincitrici si sono distinti per la loro originalità, rilevanza scientifica e il contributo significativo che apportano alla comprensione e alla conservazione degli ecosistemi marini. Entrambi i progetti verranno presentati all’interno del Convegno Internazionale sullo Stato della Fauna Marina e Presenza di Hotspot di biodiversità nel Parco Pelagico dell’alto mar Tirreno che si terrà a Carrara il 21 settembre.

Trovate maggiori informazioni sul sito:www.aera.it