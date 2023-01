La Regione in carcere. Cambiare la politica

Lunedì 9 Dicembre, a partire dalle 18:30, Michele Usuelli (Patto Civico per Majorino Presidente alle prossime elezioni regionali 2023 di Lombardia) parlerà di carcere e di quanto fare in futuro in Regione Lombardia. Si discuterà del lungo, ingarbugliato, filo rosso di competenze e di responsabilità che lega l’istituzione regionale ai luoghi di detenzione e alle persone che li abitano. Competenze che si possono esercitare, responsabilità che ci si può assumere, soltanto se esiste la volontà politica di farlo…

Ne discuteranno in presenza: Gherardo Colombo, Pierfrancesco Majorino e Michele Usuelli, attuale consigliere di Regione Lombardia per +Europa; con la preziosa moderazione del Professor Stefano Simonetta e con l’introduzione della tesoriera di Radicali Italiani, Giulia Crivellini.

Lunedì 9 Dicembre dalle 18:30 in via Brusuglio 70, presso la sede dell’ Associazione Enzo Tortora Radicali Milano. La serata sarà registrata da Radio Radicale e visibile anche in diretta Facebook sulla pagina di Michele Usuelli