Il Rotary Club Milano Arco della Pace aiuta LA città durante COVID-19

ProediComunicazione è attiva dal 1985 in campo editoriale. Dai primi anni 90 ha colto la rivoluzione digitale, fino ad essere oggi diventata ottima interlocutrice per aziende e associazioni desiderose di comunicare le proprie iniziative sui canali digitali senza perdere la qualità dell’editoria tradizionale.

Milano aiuta

Una delle caratteristiche di Proedi è sempre stata quella di operare su iniziative non profit per l’interesse comune. È il caso di questo sito www.milanoaiuta.org realizzato pro bono con il #RotaryClub Milano Arco della Pace. Esso raccoglie le decine di luoghi che la città offre a chi ha bisogno di assistenza. E può essere utilizzato soprattutto dagli operatori, ma anche dai bisognosi direttamente su smartphone. Prontamente aggiornato alla emergenza in corso, ci rende tutti orgogliosi di poter fare qualcosa anche noi.

Altri siti no profit

Tra i siti digitali realizzati e manutenuti per iniziative no profit Andrea Jarach ci segnala anche www.memorialeshoah.org e www.pietrediinciampo.eu siti di buona fattura tecnica e ottimi contenuti editoriali. In via di ristrutturazione per la sua versione 3.0 il sito www.museomilano.it che accoglie per il #Rotary la sezione esploratori e ambasciatori dedicata ai ragazzi delle primarie e delle medie.

Per essere accanto, saper accogliere, sapere aiutare non basta sentire il desiderio di voler essere utili e predisporre delle risorse; occorre il rispetto per le persone che riceveranno il nostro aiuto. Dal profondo senso di rispetto per coloro che hanno bisogno di assistenza nasce la Guida Milano Aiuta: uno strumento, un filo d’Arianna che accompagna le persone in difficoltà e le conduce “ad aiutarsi” per sapere dove andare, a chi rivolgersi.

Milano Aiuta significa regalare un’opportunità di scelta dedicata a chi spesso non si può permettere di scegliere perché non sa, perché poter scegliere viene molto dopo l’impegno a sopravvivere. Così, con questo desiderio nel cuore, i soci del Rotary Club Milano Arco della Pace, in collaborazione con il Rotary Club Milano Cordusio e con l’aiuto della sovvenzione distrettuale, ha deciso di realizzare il progetto editoriale Milano Aiuta, una guida multimediale interattiva che nasce con la collaborazione di molte anime, molte delle associazioni che rendono Milano una città più umana e in ascolto dei più deboli.

Una guida per sapere dove e a chi rivolgersi a seconda delle diverse esigenze. L’accesso alle informazioni è un tesoro che spesso noi sottovalutiamo, abituati come siamo alle informazioni in real time: ormai è così difficile perdersi.

Oltre l’edizione cartacea, è stato creato anche un sito – www.milanoaiuta.org – che, sempre con lo stesso criterio, fornisce utili indicazioni per fruire nei vari centri di accoglienza di tutti i servizi; inoltre, il sito avrà anche la funzione di interscambio informativo per gli operatori del settore, al fine di migliorare la rete di servizi.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano.