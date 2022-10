IDI – Istituto Diplomatico Internazionale – Il ruolo delle donne nell’intermediazione diplomatica dei conflitti

INTERMEDIAZIONE DIPLOMATICA DEI CONFLITTI – CONFERENZA INTERNAZIONALE MULTILATERALE

19 – 20 Ottobre 2022

Palazzo della Cancelleria – Piazza della Cancelleria n.1, Roma

A ROMA MINISTRE E AMBASCIATRICI PER LA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLE DONNE NELL’INTERMEDIAZIONE DEI CONFLITTI

In un campo storicamente riservato agli uomini, come la diplomazia, esiste uno “specifico femminile”, particolarmente prezioso quando si riaccendono le tensioni e torna la guerra. E’ il tema della conferenza internazionale “Il ruolo delle donne nell’intermediazione diplomatica dei conflitti”, organizzata a Roma dall’Istituto diplomatico internazionale con il patrocinio del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, che si terrà nel palazzo della Cancelleria, il 19 e 20 ottobre. Se ne occuperà un parterre quasi del tutto rosa, con contributi di ministre e ambasciatrici.

Nella sessione di apertura, dalle ore 10,30, dopo i saluti della senatrice a vita Liliana Segre e del direttore generale per gli Affari politici e di sicurezza del MAECI, ambasciatore Pasquale Ferrara, si aprono i lavori con due i panel (prima giornata): “Eguaglianza di genere, empowerment e protezione di donne e bambini in aree di conflitto e dopo i conflitti” e “Il ruolo delle donne nella società civile per il progresso dell’agenda su donne, pace e sicurezza. Esempi d’eccellenza”.

Il terzo panel si aprirà il giorno dopo: “Diplomazia formale e informale a livello internazionale. Il posizionamento delle professioniste donne nelle statistiche dei paesi target. Azioni da intraprendere”.

Seguirà il Gruppo di lavoro per l’approvazione delle conclusioni. Sono in programma numerose relazioni, come si può rilevare nel programma approvato.

19 ottobre 2022

Ore 8:30 – 9:30 Registrazione

Ore 10:00 – 10:15 Sessione inaugurale

MODERA: MARIA ANTONIETTA SPADORCIA Vice direttore del TG2 RAI

Sua Eminenza Card. PIETRO PAROLIN (*) Segretario di Stato della Santa Sede

Sen. LILIANA SEGRE (**) Senatrice a vita della Repubblica Italiana

S.E. Amb. PASQUALE FERRARA Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza,

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale



Ore 10:15 – 10:45 Sessione di apertura

Avv. PAOLO GIORDANI Presidente Istituto Diplomatico Internazionale

Ore 11:00 – 13:30 PRIMO PANEL Uguaglianza di genere, empowerment e protezione delle donne e dei bambini in aree di conflitto e port-conflitto

MODERA: SIMONA VASTA Inviata SKY TG24

Dott.ssa NOEMI DI SEGNI Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Suor MARIA del CARMEN OCON Vice Presidente Solidarity with South Sudan, Sud Sudan

S.E. NILOFAR BAKHTIAR Presidente della Commissione Nazionale sulla Condizione delle Donne, Pakistan

Dott. ANDREA ROSSI Direttore Generale FMSI – Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale, Siria

On. AICHA NANETTE CONTÉ Ministra per la Promozione delle Donne, dei Bambini e delle Persone Vulnerabili, Guinea Conakry

Dott. SKENDER DODA Presidente IPA – International Police Association, Albania



Ore 15:00 – 18:00 SECONDO PANEL

Il ruolo delle donne nella società civile per fare avanzare l’agenda su Donne,

Pace e Sicurezza: esempi di eccellenza

On. MAGBULE SADRI-SHKODRA Fondatrice Women with Impact Kosovo, Kosovo

NOA, pseudonimo di Ms. ACHINOAM NINI Artista, Israele

Dott.ssa ISABEL RECAVARREN Direttrice CEFIAL-UE & Panorámica Latino-Americana, Perú

Prof. NICOLE BWATSHIA NTUMBA Vicedirettrice del Gabinetto del Presidente, incaricata delle questioni politiche, giuridiche e diplomatiche,

Repubblica Democratica del Congo

MODERA: DORA ATTUBATO Giornalista

Dott. EDUARD TSCHAN Rappresentante Paese Libano, IMC – International Medical Corps, USA

S.E. Amb. CINDY McCAIN (*) Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le agenzie delle Nazioni Unite a Roma, USA

20 ottobre 2022

Ore 10:00 – 13:00 TERZO PANEL

Diplomazia formale e informale a livello internazionale: il posizionamento delle

donne professioniste nelle statistiche dei paesi target. azioni da intraprendere

MODERA: MARIANNA BALFOUR Giornalista

Dott.ssa ILHAMALLAH CHIARA FERRERO Segretario Generale CO.RE.IS – Comunità Religiosa Islamica d’Italia

S.E. ERGOGIE TESFAYE (*) Ministra delle Donne e degli Affari Sociali, Repubblica Democratica Federale di Etiopia

Ore 15:00 – 17:30 TAVOLO DI LAVORO DEI RELATORI

(*) Partecipazione da remoto

(**) Partecipazione con lettera di auguri

