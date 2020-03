CORONAVIRUS E COVID-19 ECCO COME STANNO CAMBIANDO LE ABITUDINI?

Restate a casa. È quello che ci dicono tutti da ormai più di tre settimane – di Alessandra Mazzolari –

Ed è così che ognuno dalla finestra guarda la propria vita sospesa a causa di un virus. A tirare i fili delle nostre vite al momento è la tecnologia che mai come ora è stata cosi fondamentale per ognuno di noi, tanto da permetterci di accorciare le distanze con le nostre famiglie e amici, di fare riunioni, imparare una nuova lingua o dare un esame universitario.

Restate a casa. Quindi niente più ristoranti all’ultimo grido, aperitivi, cinema o cene a casa di amici. Niente più lunghe code al semaforo, gente sempre di fretta costretta ad attraversare la città per lavoro o per un appuntamento. Da un giorno con l’altro la nostra routine è stata stravolta, le nostre abitudini sono cambiate e, forse, non saranno mai più le stesse. Il coronavirus ha sospeso le nostre vite in un lasso temporale dove ancora non riusciamo a vedere la fine. Ci siamo accorti che nulla è indispensabile e ci è voluto un virus per farcene rendere conto.

DA OFF LINE A ON LINE

Ed è così che le nostre vite sono passate dalla modalità “off line” a quella “on line”. È capitato proprio a noi italiani che siamo invidiati in tutto il mondo per il nostro essere cosi calorosi con tutti, con gli sconosciuti e con la vita. L’unico scenario ancora più terrificante di quello che siamo vivendo a causa del virus è la conseguenza economica che ne deriverà.

Nonostante la crescita del numero di contagiati e l’incertezza di un futuro diventi sempre più concreta gli acquisti online hanno raggiunto in questo periodo il boom delle vendite superando l’80% in più rispetto allo scorso anno. Le misure che ci sono state imposte per contenere la pandemia stanno cambiando profondamente le abitudini della popolazione e anche i loro acquisti.

GLI EFFETTI SUI CONSUMI

Costretti a condurre una vita più casalinga, i primi effetti si vedono sui consumi. Piattaforme come Amazon diventano oggi il “centro vitale” per comprare intrattenimento: dai videogiochi, ai libri, ai vasi per il giardinaggio. E cosi, le abitudini e le necessità cambiano all’improvviso. Ma dall’altra parte dello schermo è il caos: da chi riceve gli ordini all’assistenza clienti, la mole di lavoro è la più alta di sempre superando addirittura singole giornate come quella del Black Friday e del Cyber Monday. Questo è uno dei motivi per il quale la stessa Amazon ha annunciato lo stop alle consegne, se non quelle di prima di necessità. L’altro, ovviamente, è quello di limitare il più possibile il contagio.

NULLA SARA’ PIU’ COME PRIMA

Lo scenario è che nulla sarà più come prima. Molte abitudini non torneranno più, il mondo dovrà attrezzarsi. Quando tutto sarà finito dovremmo impegnarci a convincere i nostri figli a giocare senza paura all’aria aperta con gli altri bambini e, soprattutto, fargli capire che il valore delle relazioni umane, quello sì, è insostituibile.

Ci siamo accorti che nulla è indispensabile e ci è voluto un virus per farcene rendere conto. Finalmente abbiamo il tempo di leggere quel libro che abbiamo sul comodino da mesi ma che non abbiamo mai avuto il tempo di leggere. Possiamo metterci ai fornelli e fare quella famosa ricetta che ci ha tramandato la bisnonna. La tecnologia ha accorciato le distanze, riusciamo a sentire i nostri amici tutte le sere e mentre beviamo un bicchiere di vino usando FaceTime, ripromettiamo a noi stessi di dedicare loro più tempo quando tutto sarà finito. Possiamo giocare con i nostri figli e dedicare più tempo al nostro fidanzato. I rapporti in casa diventano più profondi, si impara a conoscerci meglio e a sentirsi più uniti.

LA FAMIGLIA

Quanto abbiamo sottovalutato il concetto di Famiglia? Ci siamo sottovalutati e ora ci siamo riscoperti più solidai gli uni con gli altri. Più gentili con il nostro vicino di casa che normalmente non abbiamo nemmeno il tempo di salutare quando lo incontriamo per le scale o sul pianerottolo ma con cui ora cantiamo l’inno di Mameli insieme, ognuno dal proprio balcone. Useremo questo tempo per riflettere e per capire quali sono i veri valori fondamentali. Mia nonna mi raccontava sempre di quando ai tempi della guerra le persone non uscivano di casa per paura dei bombardamenti ed erano fortunati se riuscivano a dividersi un pezzo di pane in cinque. Oggi ci sono lunghissime code fuori da ogni supermercato. Anche se le cose sono diverse, i princìpi fondamenti di ogni individuo sono sempre gli stessi, ma per un po’ è come se ce ne fossimo dimenticati. C’è una lezione molto importante che il virus ci sta insegnando ed è quella che le cose in qualche modo sono destinate sempre a cambiare: starà a noi saper ripartire con il piede giusto.

