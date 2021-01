Trasporti pubblici milanesi. Le novità del 2021

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

— di Greta V. Galimberti – Trendiest News — Su Lineadiretta, il magazine online di Atm che pubblica storie e notizie attraverso un percorso narrativo, fatto a bordo dei suoi mezzi e in giro per la città, oggi compare la nuova mappa dei servizi di trasporto pubblico tramite metropolitana di Milano. Qui la mappa.

Tratteggiata in blu la nuova linea che sta entrndo in funzione

Ricordiamo anche che in fase sperimentale su alcune linee urbane, oltre alla metropolitana, come la Linea 73, Duomo-aeroporto di Linate; linea 70, cimitero di Bruzzano-Monumentale M5; linea 56, Loreto-quartiere Adriano. Zone Nord e Est di Milano si sale e si paga a bordo, basta appoggiare la carta di credito al sensore (in questa fase in superficie c’è ancora un’«obliteratrice» dedicata).

Replica/estensione dell’innovazione già ampiamente utilizzata in tutte le oltre 110 fermate del metrò. Il biglietto, come quelli cartacei, vale 90 minuti. Con una differenza: rispetto al contactless in metropolitana, il sistema elettronico installato sui bus utilizza un meccanismo di localizzazione con il Gps, in modo da fare una corretta lettura dei percorsi e attuare in automatico la tariffa più corretta, anche in caso di interscambio bus-metro. Viene definito best fare, e permette al sistema di scegliere la tariffa più conveniente da applicare al passeggero (calcolata in base al numero di pagamenti e alle zone dove ha viaggiato nell’arco della giornata).

Lo sviluppo

Se l’obiettivo della smaterializzazione fa parte delle politiche dell’Atm da anni, con la pandemia il contactless si è caricato di un valore aggiuntivo per rendere il trasporto il più sicuro possibile: «A seguito dell’emergenza Covid — ha spiegato l’azienda — gli investimenti di Atm in innovazione digitale non si sono fermati ma hanno subito un’accelerazione. La diffusione del virus ha infatti cambiato tempi e modalità di viaggio imponendo nuovi strumenti digitali per offrire un servizio più semplice e sicuro».