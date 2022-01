Superbonus: le regole per i palazzi d’epoca

Intervista a Simone Mongiardo, General Manager di save NRG.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Ci sono dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio?

“Il D.Lgs. n.42/2004, definendo i beni culturali e paesaggistici, disciplina le misure di protezione e conservazione da rispettare per la tutela del patrimonio storico-paesaggistico nel nostro Paese. La normativa, nello specifico, sottopone a tutela e ad autorizzazione preventiva anche gli interventi di ristrutturazione edilizia. Essendoci, però, la necessità di avviare un percorso di riqualificazione del parco immobiliare italiano proprio per finalità di protezione e conservazione, sono stati individuati, col D.P.R. n.31/2017, gli interventi edili esclusi dall’iter autorizzativo o sottoposti a procedura semplificata.

Su questo punto, il Ministero della Cultura ha emanato due circolari volte a definire le linee di indirizzo specifiche per gli interventi di coibentazione” dichiara Simone Mongiardo, General Manager di save NRG.

I cittadini che abitano in palazzi d’epoca possono usufruire degli incentivi previsti dalla normativa?

Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio e dalla Circolare n.30/2020 dell’Agenzia delle Entrate, gli immobili sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da altri divieti a livello comunale, possono comunque usufruire dell’incentivo del Superbonus 110%.

Per quali tipologie di interventi è possibile richiedere l’incentivo?

“Con il D.P.R n.31/2017 e la Circolare n.4/2021 del MiC, si è definita la possibilità di effettuare interventi di coibentazione a patto che rientrino nel prerequisito di “lieve o lievissima entità” tale per cui non si alteri lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici anche secondo quanto previsto dai regolamenti comunali. In caso contrario, è possibile usufruire del Superbonus per tutti gli interventi “trainati” eseguiti anche da un solo condomino all’interno della sua unità immobiliare purché sia garantito il salto di due classi energetiche o il conseguimento di quella più alta” conclude Simone Mongiardo.