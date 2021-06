Spiller, Birreria con Cucina, apre a Milano in via Larga 8.

Spiller, un affascinante ambiente di design, curato nei minimi particolari, con dehors e 200 posti

Di Paolo Brambilla

Un nuovo concept e una nuova filosofia per degustare le migliori birre italiane in un ambiente di design e contemporaneo, curato nei minimi particolari. Un locale ricco di fascino su due piani di fianco al Duomo, con dehor esterno e 200 posti a sedere.

Spiller, il nuovo mondo della birra

L’arte della spillatura è fatta da mani esperte, per ottenere una perfetta corona di schiuma presentando ogni birra nel suo bicchiere dedicato. Il risultato è un piacere garantito ad ogni sorso.

Il pub old style? Roba vecchia! Ora è tempo di Spiller, il nuovo mondo della birra. La cura dei dettagli passa anche attraverso un impianto di spillatura a freddo dove tutti i fusti vengono perfettamente conservati già alla corretta temperatura di servizio.

Spiller, le versioni drink

La birra puo’ essere declinata anche in versione drink, come lo Spiller, Spiced Forst VIP Pils, Forst 1857 Spritz, Forst 1857 Mojito, Digestivo Forst, Punch Caldo Forst.

L’intera gamma Forst

La qualità è garantita dall’intera gamma Forst presente in locale. A partire dalla bionda Forst VIP PILS, per proseguire con FORST KRONEN, corposa e dissetante, FORST FELSENKELLER, naturalmente torbida, FORST HELLER BOCK, doppio malto, la doppio malto molto scura FORST SIXTUS, MENABREA AMBRATA RISERVA marzen, WEIHENSTEPHAN weissbier.

Tra quelle in bottiglia non manca neppure la FORST 0.0 (molto più di un’analcolica) e la simpatica confezione di FORST SIXTUS da portare a casa

La tradizione altoatesina

Nel menu ampia scelta tra piatti della tradizione altoatesina rivisitati in chiave moderna, dai sapori decisi, preparati con materie prime provenienti da produttori del territorio, pizze, hamburger, pokè, tramezzini, club sandwich. Non mancano i bretzel in formato maxi da gustare con i piatti tradizionali o l’hot dog (naturalmente rivisto in chiave altoatesina).

La scelta delle pietanze è facilitata da un menù disponibile anche su QR code.

Gli Europei

Durante gli Europei i clienti si divertiranno a scommettere amichevolmente sulle partite, vincendo… nuove bevute di birra in locale. Spiller dall’Ottobre scorso è anche in Corso Sempione 7 e nel quartiere Isola, in via Alserio 9.

Per chiudere in bellezza non possono mancare i dolci 100% Alto Adige, come la torta sacher o lo strudel di mele, oltre a molti altri dessert fatti in casa

La Birreria Spiller Duomo vi aspetta! Venite a provare l’Alto Adige in città

credits, foto di copertina ©Mattia Pistoia

www.spillerbirrerie.it

Spiller Milano Duomo Via Larga 8

Telefono: 02 3829 9987