ROTARY PER UNA MILANO COVIDFREE

LAVORARE PER UN FUTURO MIGLIORE

RMICF up-dated program January 26, 2022 at 9 pm

Un progetto per il Servizio Rotariano per favorire il dialogo interdisciplinare, aperto ad associazioni e imprese, per una società libera e solidale al di là delle crisi.

Milano può assumere un ruolo significativo nel progettare una società più equa e solidale, creativa e consapevole di responsabilità globali. Occorrerà coordinare le competenze scientifiche e professionali con le responsabilità civili sul territorio, costruendo politiche della salute con riforme organiche al tessuto sociale, adottare con sapienza e perseveranza nuove tecnologie digitali ed intelligenze artificiali.

I Club Rotary offrono la loro collaborazione in spirito di servizio, nell’ambito del Progetto “Società e salute” del Distretto 2041 del Rotary International. Il materiale preparatorio sarà fruibile al sito www.rotarypermilanocovidfree.org

Il secondo incontro

“Siamo convinti che un dialogo con esperti nelle diverse discipline di ricerca, coinvolgendo a un pubblico attento e pronto a mobilitarsi in iniziative concrete di solidarietà sociale, può essere il opportunità di contribuire a metodi e strumenti migliori utili sia per l’individuo che per il pubblico salute, e a progetti urgenti di riforma sanitaria” dichiara il comitato scientifico.

La “Salute” nelle sue molteplici dimensioni personali, comunitarie e cosmiche – fisica, psicologica, intellettuale, sociale, giuridica, spirituale, ecologica ecc. – si è imposta con ruolo centrale nel dibattito culturale e scientifico più che mai attuale, a seguito della situazione di pandemia e sindemia innescata nel 2020 dal Covid 19.

Rotary per Milano Covidfree

Il Programma degli incontri e del Convegno internazionale organizzati per iniziativa di “Rotary per Milano Covidfree” – reso pubblico nel volume “Insieme per una società

libera dalla pandemia” (scaricabile dal sito www.rotarypermilanocovidfree.org) – ha posto le basi per una tappa ulteriore nella ricerca di nuove vie e strategie di riforme utili per salute e società nel futuro di Milano e dell’area metropolitana, in sinergia tra innovazione digitale-intelligenze artificiali e tradizioni umanistiche.

Le varie concezioni di “Salute”, espresse da sistemi giuridici (OMS, Costituzione, …) o da tradizioni culturali e spirituali, da protocolli scientifici o da ipotesi di ricerca, saranno implicitamente presenti nei Gruppi di studio e dibattito, quale percorso preliminare ad un Convegno internazionale da tenersi online nella primavera 2022.