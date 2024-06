Restituiamo a Milano l’eredità di pensiero di Beccaria, Cattaneo e i fratelli Verri

— di Giovanni Bonomo —

Avvocato e new media lawyer, consulente in diritto dell’informazione e dell’informatica, responsabile Osservatorio D24

Martedì 4 giugno dalle ore 16.30 alle 19 in Piazza Affari a Milano SIT IN di protesta

In un mondo imbambolato, un mondo facile da vivere, senza confronti, senza introspezione, senza sfide al proprio intelletto, stuzzicato solo da un giornalismo da talk show che insiste sulla “querelle” (sorta su battute di bassa moralità ed elevata maleducazione soprattutto nei confronti dei cittadini e telespettatori) tra la presidente del Consiglio dei Ministri e un governatore di Regione, ci sono alcuni che, come lo scrittore Angelo Gaccione e l’attore Silvano Piccardi, dimostrano di usarlo l’intelletto, di non lasciarlo in balia del divertissement mediatico e televisivo, scendendo in piazza.



Costoro e pochi altri sono la linfa vitale della nostra Repubblica e della nostra Costituzione a fronte del degrado della politica, dell’attuale comunicazione mediatica dei “professionisti dell’informazione” e del totale disimpegno civile, anche da parte dei colleghi avvocati, che vedo intorno a me.



Sono questi pochi civilmente ed eroicamente impegnati che mi danno il senso di continuare a vivere e a lottare, che mi ridanno il senso di appartenenza alla nostra gloriosa nazione, che restituiscono a Milano quell’eredità di pensiero del Beccaria, di Cattaneo e dei fratelli Verri, in un mondo che sembra andare in una sola direzione catastroficamente irreversibile. #NoWar #CandideCoin #GlobalDisarmament



