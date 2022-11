Regione Lombardia. Giornata della Sicurezza stradale e di Fraternità della strada

Domenica 20 novembre, ore 10 – Palazzo della Regione – Piazza Città di Lombardia.

Ore 11 Premiazione presso l’Auditorium Giovanni Testori – Palazzo N4

La “Giornata della Sicurezza stradale e di Fraternità della strada” è l’occasione per dare evidenza e risalto a Persone, Corpi e Associazioni che, quotidianamente, operando sulle strade lombarde, contrastano la piaga dell’incidentalità stradale e soccorrono le vittime di questo grave fenomeno, anche a rischio della propria vita, fornendo, con correttezza, professionalità e dedizione, aiuto, soccorso e un concreto esempio per una migliore convivenza sulle strade e per un’incisiva prevenzione degli incidenti.

L’iniziativa offre anche l’opportunità di esprimere pubblicamente la stima e la gratitudine delle autorità e della cittadinanza a quanti operano in difesa della vita, nell’ambito della circolazione stradale: agenti e militari dei vari Corpi preposti al traffico e alla sinistrosità stradale e operatori delle Associazioni Volontarie di Pronto Soccorso e di Assistenza Pubblica.

Le vittime della strada

Quest’anno la “Giornata della sicurezza stradale e di Fraternità della strada” coincide con la “Giornata mondiale delle vittime della strada”.

A questo proposito, la dott.ssa Lo Brutto, Comandante della Polizia di Stato, ha suggerito di richiamare, nell’ambito della Giornata celebrata dalla Regione Lombardia, anche quella delle vittime della strada.

Targhe per la comunicazione – I premiati quest’anno

In merito al conferimento delle Targhe per la Comunicazione, la commissione incaricata ha deciso di premiare l’IIS Caterina da Siena, scuola di grafica, che disegna messaggi da utilizzare nelle scuole nell’ambito dei numerosi progetti di sicurezza svolti dalla Polizia stradale. L’Istituto sarà presente all’evento del 20 novembre con un piccolo stand nella hall dell’Auditorium e alcuni rappresentanti dei ragazzi che frequentano l’Istituto.

La Direzione della Struttura Sicurezza stradale della Regione Lombardia ha proposto il conferimento di un premio all’Associazione Nazionale Autieri d’Italia per la loro attività di comunicazione ed educazione stradale nelle scuole, ed in particolare per il progetto La Buona Strada della Sicurezza, sviluppato nel 2021, teso ad educare e formare bambini al tema della sicurezza stradale, incentivando il senso di responsabilità individuale e collettiva e stimolando le motivazioni interiori.

L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha segnalato alcune testate che si sono impegnate nel corso dell’anno per la diffusione di informazioni sui comportamenti virtuosi da tenere alla guida dei veicoli, con particolare riferimento al pubblico giovane e alle problematiche relative ai motoveicoli e ai nuovi strumenti di mobilità urbana. Fra le testate selezionate, tutte certamente meritevoli di considerazione, è stata premiata la testa “Al Volante” per i frequenti riferimenti all’importanza della sicurezza attiva e passiva, e dei concetti di prevenzione e fraternità sulle strade d’Italia.