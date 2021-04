Milano Vapore. “Non solo moda, finanza ed editoria: anche IT, ricerca, design”.

L’Associazione culturale Milano Vapore continua a proporre i suoi webinar gratuiti

L’Associazione #MilanoVapore, nell’ambito del ciclo di incontri sulle prospettive della città di #Milano, presenta un nuovo #WebinAr: “Quali industrie per i talenti del futuro? Non solo moda, finanza ed editoria: IT, ricerca, design“.

Mercoledì 21 aprile 2021 ore 18.30 #diretta #streaming #Linkedin + #Facebook + #Youtube.

Introduce: avvocato Giampaolo Giorgio Berni Ferretti (Presidente Associazione Milano Vapore).

Relatori:

Dott. Alfredo di Napoli-commercialista

Gabriella Scapicchio, Sindaco (CEO) di Le Village by CA Milano

Stefano Vendramini “Founder di My Draco Advisor” – Ecosistema Investimenti Startup Innovative made in Italy

Avvocato Ester Viola -La Comunicazione delle aziende passa per i social ?-Studio Mascheroni&Associati

Paul Renda – Ceo Miller Group e Presidente Gruppo Giovani Imprenditori #Assolombarda

Modera: Fausta Chiesa, giornalista del Corriere della Sera

Ufficio stampa: Paolo Brambilla e Greta V. Galimberti – Trendiest News

Giampaolo Berni Ferretti

L’avv. Giampaolo Berni Ferretti, nel suo ruolo di presidente dell’Associazione culturale Milano Vapore, ha promosso negli ultimi mesi una serie di webinar molto seguiti dal pubblico, con l’intento di valorizzare il territorio milanese ed evidenziare, nonostante il periodo di lockdown che stiamo attraversando, le opportunità che si presentano ai cittadini per ottimizzare il loro rapporto con la città. Anzi Berni Ferretti, che ricopre anche l’incarico di consigliere del Municipio 1 della città di Milano, è particolarmente sensibile alle esigenze degli abitanti e di chi visita la città per impegni di lavoro, per turismo, studio o altri obiettivi culturali. In questo senso i webinar in programma nel mese di aprile, a partire dal precedente sul tema dello smart working, si stanno concentrando su alcuni aspetti comportamentali di estrema attualità e del problema del rilancio di Milano e del suo tessuto produttivo (le imprese soprattutto).

