Nasce a Milano il Festival Internazionale dell’Antimafia. Promosso da WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie (www.wikimafia.it), la prima edizione, “L’impegno di TUTTI”, si terrà tra venerdì 5 e domenica 7 maggio presso la Sala Excelsior di Anteo Palazzo del Cinema, in via Milazzo 9 (Fermata MM2 Moscova).

Patrocinata dalla Fondazione Falcone, la manifestazione è in collaborazione con Anteo Palazzo del Cinema ed è sostenuta in parte grazie al contributo di Fondazione Cariplo, unica istituzione tra le tante contattate che ha deciso di scommettere su questo progetto ideato da una delle realtà di volontariato più giovani e attive impegnate in Europa contro mafie e corruzione.

Sono media partner del Festival ilFattoQuotidiano.it, testata giornalistica online diretta da Peter Gomez, Torcha, progetto editoriale fondato da Marco Cartasegna, e RaiPlay Sound, la piattaforma multimediale dedicata all’offerta radiofonica della Rai.

Direttore Artistico del Festival è Pierpaolo Farina, sociologo e direttore di WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie, fondata nel 2012 a Milano.

Il Festival è articolato in 14 panel, raggruppati in sei sessioni, tre delle quali garantiscono in totale ben 17 crediti formativi deontologici per i giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti. Possibilità di attestato di partecipazione per gli studenti universitari, ai fini del conseguimento di CFU presso le proprie università.

Le tipologie di evento sono quattro: Memoria, Italia, Europa, Mondo.

Il programma, le Sessioni e i panel del Festival

Sessione 1 – Venerdì 5 maggio, dalle h 10:00 alle h 14:00

Sessione 2 – Venerdì 5 maggio, dalle h 16:30 alle h 20:00

Sessione 3 – Venerdì 5 maggio, dalle 20:30 alle 22:45

Sessione 4 – Sabato 6 maggio, dalle 10:00 alle 13:30

Sessione 5 – Sabato 6 maggio, dalle 15:00 alle 19:00

Sessione 6 – Domenica 7 maggio, dalle 11:00 alle 13:15

Perché un Festival?

“Dopo oltre dieci anni di attività e ben 126 eventi di successo, noi ragazze e ragazzi di WikiMafia abbiamo deciso di mettere a frutto l’esperienza maturata, strutturando una manifestazione che da un lato concentrasse la gran parte degli eventi che eravamo soliti organizzare durante l’anno, dall’altra ci permettesse di perseguire meglio la nostra mission fondativa, che è quella di diffondere conoscenza e consapevolezza sul fenomeno mafioso, anzitutto ai nostri coetanei che vanno dalla Generazione Z a quella dei Millennials”.

Con questo Festival, a partire dal titolo, si vuole porre l’attenzione su due aspetti: il fatto che la lotta alla mafia è un impegno di tutti, ma soprattutto che questo impegno oramai non può essere solamente limitato alla sola dimensione nazionale e locale italiana, ma deve coinvolgere sempre più i cittadini e la politica di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Gli obiettivi principali

• far capire sempre di più che la lotta alla mafia non può essere continuamente delegata a forze dell’ordine e magistratura. Come diceva Giovanni Falcone la lotta alla mafia deve coinvolgere le forze migliori delle Istituzioni e della società civile, contro un fenomeno criminale «indegno di un paese civile»;

• avvicinare sempre più i giovani ai temi della lotta alle mafie, alla corruzione e ai fenomeni criminali collegati che deprimono l’economia, avvelenano la società e inquinano la vita politica e la democrazia del nostro Paese;

• comunicare sempre più la dimensione internazionale del fenomeno mafioso, promuovendo a livello europeo una rete della conoscenza per sensibilizzare le opinioni pubbliche dei paesi membri dell’Unione Europea sulla pericolosità della sottovalutazione delle mafie sul proprio

territorio.

Come si partecipa

L’ingresso ai panel è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Tuttavia, chi volesse essere sicuro di partecipare può prenotarsi tramite Eventbrite alle sessioni di interesse. Considerata solitamente l’alta affluenza registrata in passato agli eventi di WikiMafia, la prenotazione è consigliata.

I quattro panel “Memoria” di venerdì e sabato mattina sono riservati in via prioritaria agli studenti e hanno invece obbligo di prenotazione. I docenti che volessero partecipare con le loro classi possono compilare il modulo per le scuole, mentre gli studenti universitari possono compilare il modulo a loro dedicato.

L’accesso è sempre garantito ai sostenitori del Festival, senza obbligo di registrazione.

Il sito web di riferimento del Festival è: https://www.festivalantimafia.org/

E-mail di contatto: info@festivalantimafia.org

Per il programma completo e per recuperare altri materiali del Festival utili alla stampa, vedere la sezione Press Area – Festival Internazionale dell’Antimafia festivalantimafia.org