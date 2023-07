Milano. I Martiri Cristiani dimenticati di Piazza Sant’Ambrogio

“I Martiri Cristiani Dimenticati Di Piazza Sant’Ambrogio – l’interrogazione di Giampaolo Berni Ferretti”

Giampaolo Berni Ferretti, Capogruppo di Forza Italia-Gruppo Misto nel Municipio 1 di Milano, ha depositato una interrogazione per chiedere che fine ha fatto la targa in ricordo del Cimitero dei Martiri Cristiani chiesta dal Consiglio Comunale lo scorso anno e per capire se c’è la volontà di eseguire i rifacimenti alla segnaletica proposti dal Comitato “Angeli del Pulito” composto dai residenti di piazza Sant’Ambrogio.

“Non tutti sanno che nell’area della Piazza era presente in epoca imperiale un cimitero, chiamato Ad Martyres in nome dei martiri cristiani in esso seppelliti” ha dichiarato “Era così importante che la attuale Basilica era dedicata a lui prima della morte del vescovo Ambrogio. Purtroppo nulla nella cartellonistica ricorda la sua presenza anche se è grazie anche a quei martiri che è iniziato il cammino della tolleranza verso i cristiani che ci ha portato tempo dopo alla attuale tolleranza verso ogni tipo di religione nel nostro paese. Ecco perché sarebbe importante che il comune mettesse la targa in ricordo di quel luogo e di Lucio Berté, consigliere regionale radicale, che si batté per la conservazione del cimitero. E’ stata approvata più di un anno fa: che fine ha fatto?”

Gli angeli del pulito

Solo poco tempo fa, vista la storicità e l’importanza della piazza Sant’Ambrogio, a seguito di sollecito del Municipio 1, il Comune di Milano è intervenuto sulle aiuole di Piazza St Ambrogio per rivederne anche le piante che erano ammalorate. Quasi nello stesso periodo è nato il comitato spontaneo di residenti “Gli angeli del pulito” che mensilmente interviene, con l’assenso degli uffici del Comune, sulla piazza per pulirla.

“La vicina Università Cattolica e l’ insistenza sulla piazza degli aperitivi per le lauree” continua Berni “troppo spesso lasciano, infatti, come purtroppo succede per i coriandoli in plastica tra le griglie dell’ areazione del parcheggio, coriandoli di cui il Consiglio Comunale mi risulta avesse chiesto il divieto, tra le aiuole la spazzatura dei festeggiamenti. Dovendo il Comune rivedere tutta la cartellonistica della piazza, essendo ormai numerosi i cartelli divelti da tempo immemore ho chiesto nella mia interrogazione se il comune intenda più in generale apporre cartelli che indicano la Chiesa di St Ambrogio e la sua storia per i turisti, che ricordino il divieto di lanciare coriandoli in plastica sulla piazza, vista anche la presenza delle dell’areazione del parcheggio, che invitano ad usare gli appositi cestini per lasciare la piazza pulita, che ricordino il divieto di parcheggiare nella zona pedonale davanti ai palazzi e che avvisino dei volontari degli angeli del pulito.

Ringrazio il comitato che oltre a essere molto attivo è stato coautore di fatto di questa interrogazione e spero che presto la città abbia risposta a queste domande”.