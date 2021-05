AL PARCO SEMPIONE DI MILANO RIAPRE TORRE BRANCA, CON LA SUA STUPENDA TERRAZZA PANORAMICA

UNA DELLE PIÙ BELLE TRADIZIONI MILANESI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN. COSTRUITA NEL 1933 SU PROGETTO DI GIÒ PONTI, PERMETTE UNA VISIONE MOZZAFIATO DELLA CITTÀ

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Il lockdown finalmente sembrerebbe finito, ma in ogni caso la Torre riapre nel pieno rispetto delle regole: 2 persone alla volta, con misurazione della temperatura e l’uso obbligatorio di mascherine e gel per le mani. Fino al 6 giugno con orari ridotti, poi con il più ampio orario estivo. Visto l’entusiasmo con il quale cittadini e turisti hanno accolto la notizia, per evitare inutili code, almeno durante il week-end è necessario prenotare la salita alla terrazza panoramica all’indirizzo [email protected]eventi.it oppure online dal sito www.fps-eventi.it o telefonando alla biglietteria 02-3314120 / 335-6847122

▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Paolo Nespoli. Missioni spaziali: fuggire dalla Terra o salvarla?

Torre Branca: una splendida vista su Milano a 108 metri d’altezza

“Torre Branca” è uno dei fiori all’occhiello del design architettonico di Milano. Salire in un minuto di ascensore a 108 metri d’altezza è un’occasione unica per toccare con mano l’evoluzione tecnologica delle più moderne architetture adottate nella ristrutturazione e per godere di una vista unica della città.

La storica Torre Branca di Milano, progettata da Giò Ponti nel 1933, è considerata uno dei tesori architettonici della città e offre ampie vedute sulla città dal suo punto di osservazione a 108 metri sopra le strade di Milano.

Basta prendere l’ascensore per arrivare direttamente in cima alla Torre e apprezzare il panorama di Milano a 360 gradi. Assaporare la veduta dalle Guglie del Duomo al Castello Sforzesco, all’Arena di Milano fino alle cime alpine all’orizzonte è un’esperienza da non perdere assolutamente. Dalla Terrazza Panoramica di Torre Branca di possono scoprire i monumenti più famosi di Milano dall’alto.

Un’esperienza emozionante

La Torre Branca, collocata accanto alla Triennale nel centro del Parco Sempione di Milano, con i suoi 108,60 metri di altezza, è dotata di un modernissimo impianto ascensore che conduce in poco meno di un minuto al locale belvedere dove si apre uno scenario mozzafiato sulla città. Costruita nel 1933 su progetto di Giò Ponti in occasione della V Triennale di Milano e chiusa dal 1972 al 1985, è stata completamente ristrutturata grazie alla volontà della famiglia Branca. Dal 2002 la Torre è stata restituita ai milanesi e ai turisti provenienti da ogni parte del mondo per visitarla.

I dati tecnici

Totalmente in tubi Dalmine, di acciaio speciale, flangiati e imbullonati, è alta 108,60 metri. La struttura principale della Torre ha forma tronco-piramidale a sezione esagonale, dal lato di sei metri alla base. A quota 100 metri il lato dell’esagono è ancora di 4,45. La rastremazione assai leggera le conferisce un aspetto quasi prismatico. Oggi un modernissimo impianto ascensore, consente la salita al locale belvedere coperto, in poco meno di 1 minuto.

ORARI

dal 19 Maggio al 6 giugno 2021

Salita € 6,00

MARTEDI’ 15:00 – 19:00

MERCOLEDI’ 10:30 – 19.00*

GIOVEDI’ e VENERDI’ 15:00 – 22.30

SABATO e DOMENICA (solo prenotazione) 10:30 – 14:00 e 14:30 – 19:30

Sera 20:00 – 22.30

In caso di maltempo o vento la Torre Branca rimarrà chiusa. La durata della visita è di circa 6/7 minuti.

Tel. Biglietteria 02-3314120 – 335-6847122

Tel. F.lli Branca Distillerie – 02-85131

[email protected]eventi.it

[email protected]

www.museobranca.it

*Mercoledì solo mattina salita gratuita ai pensionati (ci scusiamo ma per evitare affollamenti pomeridiani). Sono sospesi i gruppi di scolaresche.