La famiglia Diotti sempre fedele alla tradizione del presepe ad Erba

Diotti —

Quello di Cesare Diotti per il presepe è, infatti, un vero e proprio amore ereditato dal padre Paolo e, a sua volta, tramandato all’intera famiglia che vi si dedica con la stessa passione ed attenzione cercando ogni anno un dettaglio in più che possa far stupire.

Diotti SpA regala un momento di gioia a concittadini e turisti: il tradizionale presepe

Con l’arrivo del Natale le nostre città si vestono di luci e colore per regalare a tutti la gioia di un lieto evento atteso tutto l’anno dai grandi, ma anche e soprattutto dai piccini. La ditta Diotti S.p.A. di Erba comincia la sua opera di avvicinamento alle festività natalizie già dalla fine dell’estate quando iniziano a prendere forma i primi progetti per la realizzazione della tradizionale natività che accoglie i visitatori all’ingresso dello stabilimento in via delle Grigne Per la famiglia Diotti questa è una consuetudine che continua e si rinnova di anno in anno con lo scopo di stupire e far gioire non solo i propri dipendenti ma l’intera cittadina.

Nel 2023 il presepe voluto da San Francesco d’Assisi celebra 800 anni

“Quest’anno – sottolinea Cesare Diotti, Patron della Diotti S.p.A. – il presepe celebra gli 800 anni dalla prima rappresentazione voluta da San Francesco d’Assisi nel 1223 per ricordare la nascita di Gesù. Una tradizione che negli anni si è consolidata e rinnovata diventando un elemento fondamentale per le famiglie italiane che si raccolgono intorno al calore, alla magia e al messaggio che la natività racchiude da sempre e che, soprattutto in questo periodo storico tra guerre e sofferenze, dona pace e speranza per tutti”

Per questo Natale, inoltre, la famiglia Diotti ha confermato l’ accordo con il comune di Erba e ha “adottato” la rotonda di Viale Prealpi all’interno della quale saranno poste delle installazioni a led con gioiosi temi natalizi e che regaleranno, durante tutte le festività, un’esplosione di luci e colori all’intera cittadina. “L’ispirazione – ci confessa Cesare Diotti – l’ho avuta durante un viaggio negli Stati Uniti, quando, in una rappresentazione teatrale molto suggestiva, ho visto una slitta in volo e l’ho voluta ricreare proprio in mezzo alla rotonda sulla Provinciale per regalare un momento di gioia ai miei concittadini e ai turisti che passeranno di qui per le feste”.