Execus spa accanto a Stefanelli spa per le strategie di digital marketing per il settore automotive in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Execus S.p.A., PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan – a capo dell’omonimo gruppo – operante nel settore del social selling, ha rinnovato per tutto il 2024 l’accordo con Stefanelli S.p.A., uno dei principali concessionari, Fiat Professional e Piaggio Veicoli Commerciali in Veneto e Friuli Venezia Giulia specializzato nella vendita di veicoli commerciali, industriali, bus nuovi ed usati, per supportare i team sales e marketing dell’azienda nelle strategie di lead generation, social selling e recruiting su LinkedIn.

Una collaborazione strategica a livello territoriale quella tra Execus e Stefanelli, nata con l’obiettivo di supportare la crescita del network aziendale, la ricerca di clienti target potenziali e l’espansione dell’organico attraverso tecniche innovative di marketing digitale. Execus mette a disposizione le proprie tecnologie e competenze, offrendo un affiancamento mirato al team commerciale di Stefanelli, e soluzioni integrate per raggiungere e attrarre un numero sempre maggiore di clienti, identificare e interagire con i consumatori per creare relazioni, comprendere le loro esigenze e proporre soluzioni mirate, creando conseguenti opportunità di vendita, e identificare e selezionare eventuali candidati da inserire all’interno dell’azienda , attraverso i canali digitali.

Leader nella consulenza e formazione per la trasformazione digitale delle vendite, SaaS e Social Selling, Execus offre servizi, corsi e programmi formativi pensati su misura per le specifiche esigenze e gli obiettivi dell’impresa, tra cui l’audit delle competenze aziendali e formazione sul Social Selling con LinkedIn, la principale piattaforma social B2B a livello globale. La mission di Execus è supportare le aziende nel trarre vantaggio dall’evoluzione digitale e dai social media per lo sviluppo del proprio business.

In un settore come quello automotive in rapida evoluzione, segnato da sfide come la trasformazione digitale e le fluttuazioni di mercato, i comportamenti di acquisto di aziende e consumatori sono cambiati. Si è passati, anche in questo segmento, da un modello tradizionale d’acquisto a uno che integra l’utilizzo di canali online e digitali. Oggi, le organizzazioni e le persone che le compongono, si informano sempre di più online prima di visitare fisicamente uno showroom, analizzando proposte tramite motori di ricerca e social network. Questo cambiamento nelle abitudini dei consumatori richiede alle aziende di adattare le loro strategie di vendita e di relazione con i clienti, puntando su strategie e contenuti mirati e di valore. Ed è proprio in questa esigenza di mercato che si inserisce l’accordo tra le due società.

“Siamo orgogliosi di poter supportare un player del settore così importante come Stefanelli, attraverso strategie mirate ed efficienti e contenuti di valore. Il nostro obiettivo è aiutare le aziende a migliorare le vendite, trasformare i processi e rimanere competitive nell’attuale era del digitale. Proprio per questo, contribuiamo a colmare il divario tra le competenze digitali e le esigenze aziendali mettendo a disposizione le nostre tecnologie e competenze e offrendo corsi di formazione certificati su Digital e Social Selling, consulenza in Digital Sales Strategy e Digital Marketing”, afferma Andrea Stecconi, CEO di Execus SPA.

“Rinnoviamo anche per l’anno 2024 la nostra partnership con Execus per cercare di sfruttare i nuovi trend in ambito digitale anche in un settore maturo come quello nel quale operiamo.

Il team di Execus affiancherà il team della Stefanelli erogando una consulenza e una formazione mirata per aumentare la visibilità, le vendite e le competenze di tutta la squadra sperando di cogliere nuove opportunità attraverso il digital marketing” afferma Ildebrando Stefanelli, CEO di Stefanelli Spa.

Execus è la principale società di consulenza e formazione globale specializzata nella trasformazione digitale delle vendite, Saas e Social Selling. Nata per supportare aziende e liberi professionisti nel creare strategie per sviluppare il proprio business, offre ad essi soluzioni specifiche di lead generation e lead management tramite l’utilizzo dei social network, sia tramite servizi di consulenza per migliorare la presenza dei clienti su LinkedIn, sia attraverso attività di formazione alle vendite aziendali e dei programmi volti a facilitare l’integrazione dei moderni sistemi di vendita.

Dal 4 agosto 2023, Execus è quotata su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Nel processo di quotazione, Execus è assistita da Mit Sim (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator dell’operazione), BizPlace Holding (advisor finanziario), Maviglia & Partners Studio Legale Associato (advisor legale), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile (Società di Revisione & Financial Due Diligence Advisor), RSM Italy Corporate Finance (Tax Advisor), Advant Nctm (advisor legale del Global Coordinator) e Banca Finnat Euroamerica (Advisor incaricato di redigere la ricerca Pre-IPO e Specialist).