Enercom: un ambiente di lavoro basato su equità, rispetto e inclusione. Certificazione parità di genere

PARITÀ DI GENERE: ENERCOM OTTIENE LA CERTIFICAZIONE UNI/PdR 125:2022

Enercom srl, società di vendita de Il Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, ha conseguito la

Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, rilasciata dall’ente certificatore ICMQ.

La norma UNI/PdR 125:2022 è uno standard internazionale che ha l’obiettivo di fornire linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, attraverso l’adozione di specifici KPI inerenti tali politiche nelle organizzazioni, richiamando il classico modello di riferimento dei sistemi di gestione. La direttiva, emessa dall’ente italiano di standardizzazione UNI, stabilisce che i principi di equità di genere e di rispetto delle differenze debbano essere integrati negli obiettivi aziendali.

Questo traguardo testimonia, ulteriormente, il costante impegno di Enercom nella creazione di un ambiente di lavoro basato su equità, rispetto e inclusione ed è il risultato di un’attenta revisione delle linee guida relative al sistema di gestione per la gender equality, nonché dell’implementazione di indicatori chiave di performance specifici nell’attuazione degli obiettivi correlati e definiti nel Piano Strategico.

La certificazione è stata conseguita attraverso un percorso di consapevolezza interna e di potenziamento della cultura aziendale. Dopo aver condotto un sondaggio a cui hanno risposto, in questa prima fase, il 100% delle dipendenti, ci sarà un secondo step in cui verranno coinvolti anche i lavoratori di genere maschile. Il questionario ha indagato vari aspetti della norma: work life balance, trattamento retributivo, in base al livello e al genere, conoscenza delle procedure e/o di figure in azienda a cui rivolgersi in caso di abusi, attenzione alle esigenze e al benessere dei lavoratori, tutela delle categorie protette e con figli.

In seguito alla verifica, l’ente di certificazione al vaglio della documentazione e delle interviste effettuate ha assegnato uno SCORE di 82,5%, molto al di sopra del punteggio medio ottenuto dalle società che si attesta, di solito, al 70%.

“La certificazione UNI/PdR 125:2022 rappresenta un riconoscimento tangibile del nostro impegno quotidiano per la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso di tutte le identità. Questo risultato ci spinge a continuare a innovare e adottare pratiche aziendali che promuovano la diversità e l’uguaglianza per una sostenibilità, non solo in termini ambientali ma anche sociali, e rispettosa dell’empowerment di ogni persona” dichiara Giuseppina Stellato, Responsabile dei Sistemi di Gestione per Enercom srl.

Gruppo Enercom

Il Gruppo Enercom è una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, con alle spalle una tradizione di oltre 70 anni. Le aziende del Gruppo Enercom operano in 5 principali aree di business nel mercato dell’energia: produzione, distribuzione, vendita, efficientamento energetico e servizi.

Il Gruppo porta energia a più di 185.000 persone e aziende, conta 35 punti vendita a marchio sul territorio, 166 comuni serviti tra distribuzione gas ed illuminazione, 400 dipendenti e investe ogni anno più di 20 milioni di euro in infrastrutture, mezzi, risorse umane. Il Gruppo Enercom punta ad anticipare i cambiamenti considerando l’innovazione una leva strategica per competere nei mercati di riferimento.