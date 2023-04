Antonello Capone in Consiglio Nazionale Fnsi per Ungp: cresce l’impegno di Non Rubateci il Futuro – Giornalisti Controcorrente

Da sinistra Paolo Serventi Longhi (Presidente Ungp) e Antonello Capone (Vicepresidente Ungp).

Ungp -Unione Nazionale dei Giornalisti Pensionati- è l’organizzazione sindacale di base dei giornalisti professionali e collaboratori pensionati iscritti alla gestione principale e alla gestione separata dell’I.N.P.G.I.

Cresce l’impegno di Non Rubateci il Futuro – Giornalisti Controcorrente

Aumenta la considerazione a livello nazionale verso una componente che interpreta il servizio sindacale in chiave moderna, capace di dialogare con giornaliste e giornalisti di qualunque settore, età e condizione professionale e contrattuale.



Sarà Antonello Capone di Milano, esponente di Non Rubateci il Futuro – Giornalisti Controcorrente, a rappresentare l’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati (Ungp) nel Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa (Fnsi) e nei rapporti con tutti gli altri enti della categoria di giornalisti.

La delega ad Antonello Capone, eletto Vicepresidente nazionale Ungp nel congresso di gennaio a Roma, è stata proposta dal Presidente Paolo Serventi Longhi nella prima riunione del Comitato esecutivo che si è tenuta giovedì 2 marzo a Roma con la partecipazione della neo Segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante. Il Comitato esecutivo ha approvato e il Consiglio direttivo nazionale Ungp che si è svolto venerdì 3 marzo a Roma ha fatto altrettanto. Capone coordinerà anche uno dei quattro Gruppi di lavoro che saranno immediatamente operativi, quello per la riforma dello statuto e l’armonizzazione di tutte le norme all’interno dell’Ungp e dei Gruppi Regionali e della Federazione. Nel nuovo statuto troverà spazio adeguato anche una nuova, vitale commissione, quella per le pari opportunità tra generi.

Al Consiglio direttivo nazionale ha attivamente partecipato la Presidente del Gruppo Lombardo dell’Ungp, Simona Coppa, anche lei esponente di Non Rubateci il Futuro – Giornalisti Controcorrente. Coppa, Edmondo Rho e lo stesso Capone sono anche consiglieri del Gruppo Lombardo Giornalisti Pensionati e delegati per la Lombardia per quattro anni per i congressi sia elettivo, sia di discussione e varo del nuovo statuto.

Il Consiglio direttivo nazionale ha anche approvato la piena operatività degli altri tre Gruppi di lavoro Ungp, creati per far fronte in maniera adeguata alle “rivoluzioni” imposte dal passaggio dell’Inpgi all’Inps che impatta sull’intera categoria e sul funzionamento di tutti gli enti. Quindi si affronteranno i temi del finanziamento e sfruttamento delle risorse, del servizio di formazione che i pensionati metteranno a disposizione dei colleghi più giovani in tutta Italia, della soluzione di tutte le problematiche del passaggio dell’Inpgi all’Inps e dei riflessi per esempio sulla Casagit anche per le riscossione delle quote e per la fiscalità in generale. I Gruppi di lavoro saranno aperti tutti coloro che vorranno portare idee e contributi e alla professionalità di esperti.

Il Consiglio direttivo nazionale

Di questi argomenti si è parlato nel Consiglio direttivo nazionale al quale sono intervenuti numerosi consiglieri dell’Ungp, i Presidenti della Fnsi Vittorio Di Trapani, della Casagit Gianfranco Giuliani, del Fondo pensione complementare Alessia Marani, la Segretaria del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti Paola Spadari, il Vicepresidente dell’Inpgi Giuseppe Gulletta e il Direttore generale della Federazione Nazionale della Stampa Tommaso Daquanno. Il Consiglio direttivo nazionale Ungp ha approvato la nomina di Patrizia Disnan Vicepresidente vicaria, di Guido Bossa Segretario e di Virgilio Squillace riconfermato Tesoriere. Al termine, l’Ungp ha fatto una gradita sorpresa ad Antonello Capone: una grande torta e le “bollicine” per festeggiare tutti assieme il suo compleanno, visto che proprio il 3 marzo compiva 64 anni. E il brindisi è stato propizio per augurare un’attività intensa, su tutti i territori e i fronti al nuovo corso dell’Ungp e della Fnsi.

La squadra di Non Rubateci il Futuro – Giornalisti Controcorrente

Con Antonello Capone, la squadra di Non Rubateci il Futuro – Giornalisti Controcorrente nel Consiglio Nazionale della Fnsi è rappresentata da Edmondo Rho, Domenico Affinito e Andrea Nicastro, eletti al recente Congresso di Riccione.

Inoltre Giancarlo Navach è nella squadra eletta alla Fnsi come revisore dei conti e Paolo Brambilla è stato eletto nel Consiglio dei Probiviri.

Del Consiglio Nazionale Fnsi fa anche parte di diritto come ex segretario generale della Fnsi (per tre mandati) il presidente dell’Ungp Paolo Serventi Longhi.