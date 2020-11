Reti sociali. il Comune di Venezia scopre il crowdfunding

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- L’Assessore Simone Venturini ha presentato il progetto di crowdfunding civico del Comune di Venezia svolto in collaborazione con Produzioni dal Basso e Fondazione Fenice Onlus.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma “La città SIcura di sé”, tramite il quale il Comune intende sostenere e accompagnare la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili in grado di rispondere ai bisogni della città e dei suoi abitanti.

Crowdfunding civico

Il bando del crowdfunding civico partirà poi ufficialmente a gennaio 2021 e sarà rivolto alle realtà del Terzo Settore e alle associazioni senza scopo di lucro del territorio veneziano. I progetti selezionati potranno essere sostenuti attraverso una raccolta fondi su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – scelta e selezionata a seguito di un bando pubblico indetto dal Comune di Venezia per ospitare la raccolta fondi e, se riusciranno a raggiungere il 50% del budget previsto grazie alle donazioni, saranno cofinanziate per il restante 50% dal Comune di Venezia, con un contributo a fondo perduto fino a 70.000€ complessivi.

Le reti sociali e di volontariato

“Negli ultimi anni – afferma l’Assessore Venturini – il Comune di Venezia ha lavorato alacremente per rafforzare le reti sociali e di volontariato, sia attraverso collaborazioni dirette sia attraverso importanti bandi di finanziamento e di sostegno dei progetti realizzati dal mondo associativo veneziano. Solo nell’ultimo anno sono stati pubblicati importanti bandi che hanno generato nuove e interessanti progettualità a servizio del territorio. Con il progetto Crowdfunding Civico intendiamo offrire un nuovo ed utile strumento alle nostre associazioni grazie al quale potranno esplorare nuovi canali di finanziamento e attivare nuove energie. Ma non basta offrire uno strumento nuovo, intendiamo affiancare le associazioni che vorranno partecipare anche con attività di formazione a aggiornamento svolte da persone competenti e formate proprio in questo campo, nonché un budget ad hoc per integrare quanto le associazioni riusciranno a raccogliere grazie al crowdfunding. Questo strumento, già sperimentato con successo in alcune realtà internazionali ed europee, oggi arriva anche a Venezia. “

Produzioni dal Basso

“Produzioni dal Basso è una piattaforma di raccolta fondi online e di innovazione sociale”, spiega Angelo Rindone, CEO e fondatore di PdB, “per questo poter collaborare con iniziative come quella del Crowdfunding Civico del Comune di Venezia è per noi una grossa opportunità di sperimentazione diretta sui territori e nelle città. Lo scopo comune è quello di portare consapevolezza su questo nuovo strumento digitale e accompagnare le iniziative del terzo settore in un percorso di valorizzazione e finanziamento, con il contributo dell’amministrazione pubblica e della cittadinanza.”

Venezia

Il bando, spiega l’assessore Venturini, sarà rivolto al territorio della città di Venezia, per progetti innovativi in ambito sociale in grado di rimanere in vita con le loro gambe anche dopo il periodo del finanziamento. Lo scopo dell’iniziativa è di valorizzare e rinnovare la forza del tessuto sociale della città di Venezia per scoprire nuove sinergie nella direzione del principio di sussidiarietà.

Momenti di formazione aperti a tutti

L’iniziativa prevede anche diversi momenti di formazione: il primo è previsto il 24 novembre, mentre il secondo è in programma il 15 dicembre. Gli incontri si svolgeranno online – previa registrazione su Eventbrite – e saranno aperti a tutti. Nei prossimi giorni sarà diffuso l’invito. Inoltre i progettisti delle idee selezionate saranno supportati da Fondazione La Fenice per imparare a utilizzare al meglio lo strumento del crowdfunding e comunicare il proprio progetto nel modo più efficace.

Fondazione Fenice Onlus

Andrea Grigoletto, Direttore Tecnico Fondazione Fenice Onlus aggiunge che “Il processo del Crowdfunding Civico della città di Venezia si inserisce come uno dei principali casi pilota a livello nazionale e mira a rivitalizzare il territorio della città attraverso progetti di innovazione sociale. Il percorso offerto con il supporto di Fondazione Fenice nella fase di formazione e tutoring delle proposte progettuali, prevede tre principali tappe: comprensione dello strumento del crowdfunding Civico, significatività dell’innovazione, misurazione del suo impatto sulla risoluzione dei problemi del territorio.“

Per promuovere il crowdfunding civico, inoltre, saranno organizzati eventi sul territorio, con l’obiettivo di favorire la partecipazione comunitaria.

Il crowdfunding civico del Comune di Venezia è un’iniziativa dell’Assessorato alla coesione sociale, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PON Città Metropolitane 2014-2020 e realizzato in collaborazione con Produzioni dal Basso e Fondazione Fenice onlus.

Per maggiori informazioni:

comunevenezia.produzionidalbasso.com

www.comune.venezia.it/it/content/la-citt-sicura-s-bandi

Facebook @LaCittaSIcuradiSe

ponmetro.crowdfunding@comune.venezia.it

Photo credits: Greta V. Galimberti