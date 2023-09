Premio giornalistico Rossella Minotti, online il bando dell’edizione 2023

Torna il concorso riservato a giornalisti under 35 e dedicato alla memoria della collega prematuramente scomparsa nel 2019. Tre le sezioni: quotidiani e periodici; web (scritto) e agenzie di stampa; radio, televisioni e video web. Elaborati entro il 31 dicembre.

Novità dell’edizione 2023: la partecipazione al premio giornalistico dedicato alla memoria di Rossella Minotti e rivolto alle giovani leve della categoria è estesa a tutte le giornaliste e i giornalisti fino a 35 anni (nate/i dal 1988 in poi) iscritti all’Ordine professionale (nell’albo dei professionisti o dei pubblicisti o nel registro dei praticanti), pur con l’obiettivo di incentivare l’iscrizione alle Associazioni regionali di Stampa federate nella Fnsi.

Come sempre, la partecipazione è gratuita. La dotazione del premio è di 6.000 euro; 1.500 euro ciascuno andranno ai tre vincitori delle rispettive sezioni: a) quotidiani e periodici; b) web (scritto) e agenzie di stampa; c) radio, televisioni e video web. Nel caso il vincitore/la vincitrice sia iscritto/a al sindacato dei giornalisti, riceverà un bonus ulteriore di 500 euro per un premio complessivo di 2.000 euro.

Il tema di questa quarta edizione è libero. Gli articoli, pubblicati o trasmessi tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2023, vanno inviati alla segreteria del premio (premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it) entro il 31 dicembre 2023. La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il mese di marzo 2024.

I dettagli

Ogni partecipante dovrà specificare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo per la corrispondenza, telefono, indirizzo mail, curriculum vitae, numero di tessera di iscrizione all’Ordine e, per chi è iscritto al sindacato, l’indicazione dell’Associazione Regionale di Stampa di appartenenza. Saranno considerate valide solo le partecipazioni di chi sarà in regola entro il 2023 con le quote dell’Ordine.

I lavori saranno esaminati da una giuria, che si riunirà entro il 31 gennaio 2024, composta da Domenico Affinito (segretario aggiunto vicario della Federazione nazionale Stampa italiana, in rappresentanza della Fnsi); Angelo Baiguini (vice presidente Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti, in rappresentanza del Cnog); Sandro Neri (responsabile QN Economia, già direttore de Il Giorno); Venanzio Postiglione (vicedirettore del Corriere della Sera); Edmondo Rho (giornalista, marito di Rossella Minotti, in rappresentanza della famiglia, presidente della giuria); Daniela Stigliano (consigliera e responsabile comunicazione dell’Associazione Lombarda Giornalisti, in rappresentanza dell’Alg).

Premio Giornalistico Rossella Minotti

È in programma venerdì 15 settembre, alle ore 11, alla sede dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, viale Monte Santo 7, la premiazione dei vincitori dell’edizione 2022 del Premio Giornalistico Rossella Minotti.

Il Premio giornalistico Rossella Minotti è una iniziativa partita e finanziata dalla famiglia di Rossella con Fnsi e Alg e ha ottenuto nel 2023 il patrocinio con contributo economico del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, oltre al gratuito patrocinio dell’Ordine regionale della Lombardia. Il Comitato Promotore è formato da Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi, Paolo Perucchini, presidente Alg, Edmondo Rho, giornalista, marito di Rossella Minotti.

