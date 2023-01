Per le ricercatrici under 35 è aperto il bando L’Oréal UNESCO

Le borse di studio di L’Oréal-UNESCO For Women in Science sono aperte alle candidature



Rivolto alle ricercatrici under 35, l’edizione italiana del prestigioso bando

For Women in Science di L’Oréal UNESCO è aperta alle candidature per supportare i progetti di ricerca di giovani scienziate italiane impegnate nelle materie STEM: Scienze della Vita, Scienze Ambientali, Matematica, Fisica, Chimica, Ingegneria e Tecnologie.



Il 2023 è l’anno della ventunesima edizione del premio “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza” che ad oggi ha conferito borse di studio a 106 ricercatrici.



Anche quest’anno saranno assegnate 6 borse di studio da 20.000 euro ai progetti selezionati.

La giuria è composta da un panel di undici professori universitari e scienziati italiani, tra i quali la Presidente Prof.ssa Lucia Votano, Dirigente di Ricerca emerita presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.



Per inviare la propria candidatura occorre seguire la procedura indicata sulla piattaforma https://www.forwomeninscience.com/



Il termine ultimo per sottoporre il proprio progetto è stato prorogato al 12 febbraio. Invia la tua candidatura