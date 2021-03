Milano. Vuoi diventare tecnico manutentore ATM? Corso gratuito.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Redazione Trendiest News —- I requisiti per accedere a questa iniziativa sono avere meno di 29 anni, non essere occupati o studenti, ed essere in possesso almeno di un diploma di qualifica professionale ad indirizzo tecnico.

Il corso è gratuito. Inizio del corso fine Aprile 2021. Durata 142 ore



La formazione riguarda, tra gli altri, elementi di meccanica, elettronica, lettura disegno tecnico meccanico ed elettrico, tecniche di verifica, misura, montaggio e manutenzione di apparecchiature ed impianti. interventi manutentivi su apparati meccanici, azionamenti elettrici, idraulici, monitoraggio e diagnostica reti LAN e di controllo.

A conclusione ci sarà un esame che, se superato, darà diritto ad accedere alle selezioni in ATM per tecnici manutentori inseriti con un contratto a tempo indeterminato.



Le lezioni teoriche si svolgeranno su piattaforma online, le lezioni di laboratorio presso la sede SIAM in via Santa Marta 18.

Clicca qui per maggiori informazioni https://www.siam1838.it/

Clicca qui per compilare il modulo https://www.siam1838.it/form-contatti/